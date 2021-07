Nagy fordulat után töretlenül száguld Merkel pártja a győzelem felé

A Trendbarometer mérései szerint Merkel pártszövetsége őrzi biztos első helyét a népszerűségi mutatók tekintetében. A CDU/CSU már múlt héten átlépte a 30 százalékos határt. Ezt az előnyt, ha növelni nem is tudta, de képes volt megtartani. A Zöldek is mérföldkőhöz érkeztek, azonban negatív értelemben, ugyanis március óta először mérték őket 20 százalék alá, jóllehet májusban még vezettek a közvélemény-kutatásokon. Ami a többi pártot illeti, az FDP is a Zöldekhez hasonlóan 1 százalékot esett, az SPD és az AfD azonban enyhe erősödést mutat. Ezt a tendenciát igazolja a Portfolio saját gyűjtése is, amely a legfrissebb mérések eredményeit aggregált módon veszi figyelembe.

A kancellárjelöltek vonatkozásában továbbra is Armin Laschet áll az első helyen változatlanul 25 százalékos népszerűséggel. Annalena Baerbock, a Zöldek jelöltje azonban 2 százalékpontot veszített a múlt héten mért mutatókhoz képest, így jelenleg 19 százalékos támogatottsággal a második helyet tudhatja magáénak. Az SPD jelöltje, Olaf Scholz tudott csak javítani 2 százalékpontot, ezzel 16 százalékon áll. Beszédes azonban az is, hogy a megkérdezettek 40 százaléka nem szavazna egyik jelöltre sem.

A jelenlegi mutatók alapján tehát továbbra is a CDU/CSU-szövetség a legesélyesebb a szeptemberi választások megnyerésére, ami pedig a potenciális koalíciós partnereket illeti, a mostani adatok alapján két lehetőség jöhet szóba.

Kétpárti együttműködés esetén csak a Zöldek jöhetnek szóba lehetséges koalíciós partnerként, ugyanis csak a nekik mért mandátumokkal lenne meg a szükséges többség. Ellenkező esetben a legvalószínűbb felállás egy hárompárti, a pártok hivatalos színei alapján csak Németország-koalíciónak nevezett konstrukció, amely a CDU/CSU vezetésével és az SPD, valamint az FDP részvételével valósulna meg. A CSU/CSU egyébként jelenleg is együtt kormányoz az SPD-vel, de korábban az FDP-vel közösen is számos alkalommal kormányozták közösen Németországot.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 04. Nőtt a német kereszténydemokraták előnye a zöldekkel szemben

Miért gyengülnek a Zöldek?

A Zöldek visszaesése elsősorban az alábbi tényező eredménye, amelyekben egyszerre játszanak szerepet a párt népszerűtlen ígéretei és a pártvezetők körül kialakult botrányok:

Júniusban választásokat tartottak Szász-Anhalt tartományban, amely kiemelt jelentőséggel bírt, mivel ez volt az utolsó erőpróba a szeptember 26-i országos választás előtt. A Zöldek bár nem számítottak győzelemre, végül várakozáson alul teljesítettek, a CDU ezzel szemben viszont hatalmas főlénnyel nyert.

Ellentmondásokat fedeztek fel Annalena Baerbock hivatalos önéletrajzában, illetve többen támadták, amiért a pártjától kapott bónuszról nem nyilatkozott a Bundestagnak, emellett egy bekapcsolva hagyott mikrofon is kellemetlen perceket okozott Baerbocknak. A kancellárjelöltet ugyanis káromkodáson kapták rögtön miután a párt támogatói között elmondott beszéde után lelépett a színpadról. Ráadásul pár napja egy plágiumvadász kimutatta, hogy Baerbock júniusban megjelent első könyvében, amelyben politikai nézeteit fejtette ki, forrásmegjelölés nélkül idézett nem általa írt szövegekből.

A Zöldek másik társelnöke Robert Habeck szintén tett egy kisebb botrányt kavaró kijelentést, amikor nemrég Volodimir Zelenszkij, ukrán elnököt látogatta meg. Habeck ugyanis kijelentette, hogy Zöldek támogatnák, hogy Németország a jövőben fegyvereket adjon el Ukrajnának az ország védelme céljából. Ez nemcsak a német társadalom körében okozott meglepetést, de saját pártján belül is, mivel sokan a Zöldek egyik legfontosabb elvének tartott pacifizmus feladását vélik felfedezni Habeck szavai mögött.

Emellett a Zöldek számos népszerűtlen intézkedést lengettek be megválasztásuk esetére a klímavédelem jegyében, mint például fapados repülőjáratokat eltörlésének vagy az üzemanyagárak emelésének tervét.

Olaf BoeHnke, a berlini székhelyű Rasmussen Intézet igazgatója szerint a Zöldek korábbi erősödése sokkal inkább tudható be a CDU/CSU akkori népszerűségvesztésének, semmint a Zöldek önálló sikerének.

Ezt támasztja alá az is, hogy amint magára talált a CDU, számos, korábban a Zöldekhez átpártolt szavazó tért vissza Merkel tömbjéhez, ez pedig a közvélemény-kutatási adatokból is kiolvasható.

Milyen témák foglalkoztatják a németeket?

A választási kampány további alakulása szempontjából érdemes megvizsgálni, hogy mely témák foglalkoztatják jelenleg a német társadalmat, hiszen az egyes pártok is várhatóan ennek megfelelően tematizálják majd programjukat.

A németek továbbra is a koronavírus-járványt tartják a legfontosabb problémának, igaz a márciusban mért 72 százalékhoz képest most csak 52 százalék sorolja az első helyre, ezt követi a járvány következtében felmerülő gazdasági kihívások problémája, illetve a klímaválság.

Utóbbi esetében március óta 7 százalékponttal növekedett azok aránya, akik a klímaválságot tartják a legnagyobb problémának.

A fentieken túl kiemelten foglalkoztatja a németeket az oktatási rendszer állapota, a társadalmi egyenlőtlenségek problémája, a szélsőjobboldal előretörése, a menekültpolitika, illetve az egészségügy.

Természetesen az egyes problémák megítélése kapcsán éles különbségek vannak az egyes pártok támogatói között. A Zöldek relatív többsége, 39 százaléka a klímakérdést helyezte az első helyre, a AfD-t támogatók körében viszont a menekültpolitika a legfontosabb kérdés 39 százalékkal.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images