Egyre pontosabban látszik, hogy alakította át a koronavírus a világ turizmusát

A koronavírus­ járvány soha nem látott mélységbe sodorta a turizmus- és vendéglátásszektort, amely most a tömeges oltásoktól, a védettségi igazolványok és „COVID -útlevelek” megjelenésétől reméli a régóta várt kilábalást - írja elemzésében Indra Dániel, a KPMG igazgatója.

A 2021-es nyári szezon a globális turizmus járvány utáni első főpróbája lehet. A lakosság átoltottsági szintje azonban országonként változó, a régóta várt vakcinaútlevelek alkalmazása pedig korántsem zökkenőmentes. A nemzetközi repülős utazások több országban továbbra is szigorú szabályokhoz vannak kötve, sok esetben akkor is, ha az utas már megkapta az oltást. Ezeket a kellemetlenségeket az országok egymás vakcinaigazolásának kölcsönös elfogadásán alapuló egyezményekkel próbálják enyhíteni. Az Európai Unió által kidolgozott Green Pass vakcinaútlevél júliusi elindulása pedig tovább könnyítheti az országok közötti repülős utazásokat, ami számos nyári desztináció számára létfontosságú.

Bár a kilábalást nehezítheti a gyors terjedésű delta vírusvariáns megjelenése, ami utazási korlátozások újbóli bevezetését teheti szükségessé egyes országokban, az világosan látható, hogy ahol nyitás van, ott az újra igénybe vehető szolgáltatásokat lelkesen üdvözlik az emberek.

A felgyülemlett utazási igény ellenére azonban a járvány számos ponton átalakította az utazási preferenciákat, az utazók döntési szempontjait, és új utazási trendek is megjelentek.

A belföldi turizmus a tavalyi évhez hasonlóan jelentős keresletet generálhat az idén is, hiszen továbbra is több helyen korlátokba ütközik a nemzetközi szabadidős jellegű beutazás, emellett a kötelező tesztek elvégzésének járulékos költsége, az esetszámok váratlan megugrásától való félelem és bizonytalanság is visszafogja a nemzetközi keresletet.

Ezt az STR által közölt foglalási adatok az Egyesült Királyság példáján keresztül is jól mutatják. Június elején az országon belüli regionális piacok foglaltsága elérte a 60 százalékot, míg London szállodáinak átlagfoglaltsága 30 százalékot mutatott. A brit turisták által kedvelt spanyol strandok gyakorlatilag üresek, ellenben Skóciában, a britek legkedveltebb belföldi desztinációjában ezen a nyáron várhatóan rekordszámú, mintegy 6,4 millió turista fordul meg a felélénkülő belföldi turizmusnak köszönhetően.

Regional markets at 60%, London at 35% UK, Forward occupancy next 7 day average & actualized occupancy for the week

Európa-szerte a belföldi utazás mellett a regionális, autóval könnyen elérhető szomszédos országokba irányuló utazások lehetnek túlsúlyban ezen a nyáron. Az autóval történő beutazás sok esetben korlátozások nélkül engedélyezett, miközben a légi járatok több útvonalon is csökkentett kapacitással működnek, gyakoriak a járattörlések, továbbá a járványtól való félelem is a saját vagy bérelt autóval történő utazásra ösztönözheti az utazók egy jelentős részét.

Ahogy az a pandémia során korábban is megmutatkozott, a városi – city break jellegű – utazások továbbra is háttérbe szorulnak a belföldi, vízparti és/vagy természetközeli desztinációkkal szemben. Emellett szakértők szerint a járványhelyzet felerősítette az emberekben a természet, az egészség, valamint az aktív élmények iránti igényt. Ennek eredményeként ezen a nyáron, illetve középtávon is számos alternatív turisztikai termék válhat népszerűvé, a városok fogságából kiszabaduló turisták körében. Előtérbe kerülhet a falusi turizmus, a kempingezés, a lakóautós utazás vagy a különböző aktív turisztikai programok (pl.: vízitúrázás).

Az Airbnb által közzétett tanulmány szerint az idei nyár slágere lehet a „nagy vidéki menekülés” (“the great escape to rural”). 2015-ben a vidéki utazások az Airbnb-n keresztül lefoglalt éjszakák kevesebb mint 10 százalékát tették ki globálisan. 2021-ben ennek több mint kétszerese – néhány országban (Kanada, Franciaország, Egyesült Királyság, Ausztrália) háromszorosa – tapasztalható, Olaszországban pedig a falusi turizmus iránti foglalások több mint 800 százalékkal nőttek.

A járvány hatással van az utazók fenntartható turizmussal kapcsolatos hozzáállására is.

A Booking.com 30 000 utazón elvégzett kutatása szerint a megkérdezettek 46 százaléka szeretné a jövőben az utazásait fenntarthatóbbá tenni, míg 81 százalékuk megszállna valamely fenntartható besorolású szálláshelyen a következő egy éven belül. A turistákat egyre inkább aggasztja a turizmus által generált hulladékmennyiség, az állatokra és a természetes élőhelyükre gyakorolt negatív hatások, a túlzsúfolt turisztikai attrakciók, valamint az utazással járó szén-dioxid-kibocsátás.

A fenntarthatóság iránti igény a kínálati oldalon is megjelenik. Egyes népszerű desztinációk vezetése (Barcelona, Velence, Amszterdam) az overturizmus újbóli kialakulásának megelőzését tekinti kiemelt célnak a poszt-covid turizmus elindulásakor. Nehezen képzelhető el azonban, hogy e desztinációk a közeljövőben jelentősen korlátoznák a beérkező turisták számát, hiszen a tömegturizmus teljes leállása a helyi szolgáltatók és a városok bevételeit is lenullázta. Valószínűbb, hogy a desztinációk csökkenteni próbálják majd a nagy tömegek kialakulását a turisták térben és időben történő elosztásával. A firenzei Uffizi Képtár például a város különböző pontjaira kívánja „szétszórni” gyűjteményét, hogy ezzel csökkentse a városközpontra nehezedő nyomást.

A nemzetközi légiforgalom volumene várhatóan idén nyáron is jelentősen elmarad a járvány előtti utolsó rekordévben (2019) mért adatoktól. A ForwardKeys adatai szerint a nemzetközi légiközlekedés

legfeljebb a járvány előtti szint 23 százalékát éri el 2021-ben, az európai átlag pedig 22 százalék.

Bár néhány desztináció – főleg a Balkán-félszigeten – jobban teljesít az átlagnál, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, de még Olaszország is 20 százalék alatt vannak. A szigorúbb járványkezelés miatt Ázsiában a számok különösen aggasztóak, a térség több országa a kiutazást is megnehezíti, így küldő országként sem lehet számítani rájuk, ami Európa számára idén is nagy veszteséget jelent.

A nagy európai fogadó országok – Spanyolország, Görögország, valamint Olaszország – között kiéleződik a verseny az utazási engedéllyel rendelkező turisták megszólítására, és mindegyik abban reménykedik, hogy a nagy küldő országokban – Egyesült Királyság, Németország, valamint Oroszország – még nyáron felpöröghetnek a kiutazások. A helyi lazítások, valamint nagyobb csoportok beengedését követő megugró fertőzésszámok azonban ronthatják a versengő ország pozícióját (lásd.: Mallorca).

Ami Magyarországot illeti, a nemzetközi trendek itt is érvényesülnek, ami várhatóan a tavalyihoz hasonló hatással lesz Budapest és a Balaton turizmusára. Budapesten a járványt megelőző években egyértelműen a nemzetközi turizmus dominált, a vendéjszakák több mint 90 százalékát nemzetközi turisták töltötték el a fővárosban 2019-ben. A nemzetközi vendégforgalom, várhatóan ezen a nyáron is kritikusan alacsony lesz Budapesten.

A kilábalás ősszel kezdődhet meg, amikor a szabadidős turizmus mellett, nemzetközi rendezvények nyomán az üzleti turizmus is elindulhat a fővárosban

(pl.: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Vadászati Világkiállítás). A kilábalás alapfeltétele azonban, hogy a nyári lazítások nem okozzák egy újabb járványhullám kitörését Európa szerte.

A Balaton idén is az első számú belföldi desztinációnak tekinthető. Tavasszal a foglalások azt mutatták, hogy a régió szálláshelyei idén is nagy forgalomra számíthatnak. Az újonnan elindult vakcinaútlevél, valamint a környező országokba történő szabad utazás azonban némiképp módosíthatja a képet. A járványhelyzet sajátos hozadéka, hogy valamennyi szállásfoglaló portálon rugalmasan, előre fizetés nélkül és ingyenes lemondással foglalhattak szállást a vendégek. Így elképzelhető, hogy a nyár folyamán a Balaton szálláshelyeinek és strandjainak telítettsége valamelyest csökken, mert lesznek olyanok, akik lemondják meglévő foglalásukat és inkább külföldi nyaralást választanak. Az olcsó repülőjegyek, a tengerparti szálláshelyek vendégcsalogató árkedvezményei, a zsúfoltság elkerülése, valamint a külföldi nyaralás iránti vágy tovább erősíthetik ezt a jelenséget.

Azok az országok, amelyek jelentős belföldi kereslettel rendelkeznek és ahol az átoltottság magas (pl.: USA, Kína), a szektor kisebb károkat szenvedhet el idén, sőt a járvány előtti szinteket is megközelíthetik. Ez azonban akár országon belül is lényegesen eltérő képet mutathat. Míg egyes régiókban a belföldi turizmus hatására a járvány előtti forgalom is elérhető, addig a nagyobb, jellemzően nemzetközi turizmusból élő nagyvárosok helyzete nehéz marad.

A globális turizmus teljes helyreállását a szakértők továbbra is 2024 környékére teszik.

Az idei nyár egyértelmű főpróbája lehet a kilábalási prognózisoknak. Amennyiben az átoltottság tovább nő világszerte, és a nyári lazítások miatt ősszel sem tör ki egy újabb járványhullám, a szektor folyamatosan növekedési útra léphet, hogy pár éven belül újra elérje a 2019-es rekordévben mért szinteket.

A szerző a KPMG igazgatója.

Címlapkép: Getty Images