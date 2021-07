Megnyitották a katonai tesztpályát Zalaegerszegen

Átadták a harcjárműveket gyártó Rheinmetall Hungary Zrt. tesztpályájának első ütemét csütörtökön a zalaegerszegi ZalaZone ipari parkban.

Az MTI arról ír, hogy az átadásra kerülő három pályaelem a járművek sárban való tesztelését, mászóképességét és kezelhetőségét, valamint tartósságának vizsgálatát teszi lehetővé. A Magyar Építők oldalon megjelent írás alapján az egyik egy vizes bukkanóval ellátott pályaelem, a másik egy 30%-os emelkedő, a harmadik pedig egy kavicsos ágyon lévő kezelhetőségi pálya.

Az eseményről készült képek alapján úgy tűnik, a bemutató során egy Leopard 2A4-es harckocsival, egy Gidrán 4x4-esessel és egy BTR-80-as csapatszállítóval tesztelték a pályát. A jövőben viszont elsősorban Lynx gyalogsági harcjárművek tesztelése valósul majd meg a területen, hiszen a tesztpálya mellett most épül egy hadiipari üzem, melyben a Rheinmetall és a magyar állam vegyesvállalata ezeket az eszközöket gyártja majd. Az eseményről készült képek alapján úgy tűnik, hogy csak a Honvédség által jelenleg rendszeresített harcjárművek demóztak, így Lynxek még nem vettek részt a demonstráción.

Leopard 2A4HU harcskocsi bemutatója a Zalaegerszegi ZalaZONE Rheinmetall Off-road Tesztpálya elsõ ütemének átadása napján, 2021. július 15-én. Fotó: MTI/Varga György

Az eseményről készült beszámolók alapján persze jó eséllyel ezen kívül más katonai járművek tesztelésére is sor kerül majd a pályán, ilyen lehet például Magyarország új 8x8-as katonai járműve is, melynek gyártása a 2020-as évek végén indulhat meg:

A gyár körülbelül 500 munkahelyet létesít majd a térségben, évi 45 Lynxet állítanak majd elő benne. Az eszközök egy része – körülbelül 172 darab – a Honvédség kötelékébe csatlakozik majd, de az üzem exportra is gyárt majd eszközöket, illetve K+F tevékenység is megvalósul majd a térségben:

Gidrán típusú, támogató feladatú páncélozott jármû bemutatója. Fotó: MTI/Varga György

A Magyar Építők weboldal azt írja, hogy a tesztpályát a Szabadics Zrt. és a Duna Aszfalt Zrt. építette, míg a Rheinmetall-üzem ZÁÉV Zrt. és KÉSZ Zrt. kivitelezésében valósul meg. A gyár első tartóoszlopai már állnak, a Lynx-gyalogsági harcjárművek gyártása 2023-ban indul majd meg.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadó ünnepségen azt mondta: szeretné, ha a gyár épületét már 2022 nyarán átadnák, a bokrétaünnepségre pedig már idén szeptemberben sor kerülhet.

BTR-80-as páncélozott harcjármû. Fotó: MTI Fotó/Varga György

A miniszter arról is beszélt, hogy a hadiipari tevékenységbe bevonják a magyar kkv-szektort is, evégett pedig egy 50 milliárd forintos befektetési alapot hoztak létre, amely a vállalkozásokat támogatja. Palkovics László a hadiipari terveiről nemrég a Portfolio-nak is nyilatkozott:

Benkő Tibor honvédelmi miniszter pedig azt mondta: a pályán nemcsak járműveket, hanem a honvédeket is „tesztelni” lehet, illetve számos más, modern üzem épül majd az országban. Erről itt írtunk:

