Egyelőre nem tudni, ki és hogyan fogja kormányozni Bulgáriát

Bulgáriában visszavonta jelöltjét a kormányfői tisztségre csütörtökön az előre hozott parlamenti választásokon győztes Van Ilyen Nép (ITN) nevű párt vezetője, Szlavi Trifonov, miután heves bírálatok érték.

A népszerű előadóművész sokakat meglepett azzal, hogy közvetlenül a választásokat követően azonnal kisebbségi kormány megalakítását kezdeményezte anélkül, hogy tervéről konzultált volna a többi ellenzéki párttal.

Javaslata szerint egy ITN-kormányban a miniszterelnök Nikolaj Vaszilev, egy elismert gazdasági és pénzügyi szakértő lett volna. Vaszilev 2001-től 2003-ig Bulgária miniszterelnök-helyettese volt, 2001 és 2009 között két egymást követő kormányban is miniszteri tisztséget töltött be.

A kritikusok azt vetették Trifonov szemére, hogy Vaszilev túlságosan ismert arc a bolgár politikában, és aligha képviseli az ellenzék által ígért változást. Az ITN - amely a tavaly nyári kormányellenes tüntetések nyomán jött létre - azt hirdeti, hogy célja a kormányzó politikai elit leváltása.

A bolgárok vasárnap alig több mint 100 nap alatt másodszor választottak új parlamentet. Az ITN a voksok 24,08 százalékát szerezte meg, 65 mandátumhoz jutva a 240 tagú törvényhozásban. Trifonov most azt is bejelentette: úgy döntött, hogy kiigazítja az általa korábban egyoldalúan felállított kisebbségi kormány összetételét. Csütörtökön a Facebook közösségi oldalon azt írta: "Az ország már így is instabil, és nincs szüksége újabb választásokra." Panaszosan hozzátette, "alig három nap telt el, de már rengeteg sárdobálás történt".

A bírálók között volt Bojko Boriszov korábbi miniszterelnök Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobboldali pártja, amely a szavazatok 23,69 százalékával 63 képviselői helyhez jutott. Rosszallását fejezte ki a harmadik helyre került Bolgár Szocialista Párt (BSZP) is.

Hat párt - az ITN, a GERB, a BSZP (13,51 százalék), a Demokratikus Bulgária nevű, Európa-barát zöldpárt (12,56 százalék), a törökök és muszlimok Mozgalom a Jogokért és Szabadságért pártja (10,66 százalék), valamint a Talpra! Maffia, Takarodj! nevű platform (5,03 százalék) - jut be a parlamentbe anélkül, hogy egyértelmű koalíció alakulna ki.

Megfigyelők nem zárták ki, hogy ősszel, amikor Bulgáriában elnökválasztást is tartanak, újabb parlamenti választások lesznek - írta anyagában a dpa német hírügynökség.

