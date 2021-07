Szergej Lavrov orosz külügyminiszter lehet a budapesti nagyköveti fórum díszvendége

A lap azt írja: a program még nem végleges, elképzelhető, hogy Lavrov egyéb elfoglaltsága miatt lemondja a részvételt. Egyelőre viszont pozitív válasz érkezett a magyar meghívásra a lap értesülései szerint.

Az értekezlet rendszeresen, félévente-évente megrendezésre kerül, a Népszava szerint most „jelzésértéke” van az orosz külügyminiszter díszvendégi részvételének, hiszen Oroszország kapcsolata az elmúlt években sokat romlott a nyugati országokkal.

A Népszava arról is ír, hogy David Hogan-Hern, a brit védelmi minisztérium biztonságpolitikai osztályának vezetője a napokban Budapesten jár, hogy egy nagyszabású brit-magyar védelempolitikai együttműködésről tárgyaljon.

A lap azt valószínűsíti, hogy Lynx gyalogsági harcjárművek beszerzéséről folyik a tárgyalás, melyek gyártására Zalaegerszegen is sor kerül. Bár nem kizárt, hogy ez így van, érdemes azt megjegyezni, hogy Nagy-Britannia futtat egy saját fejlesztésű IFV-projektet is; az Ajax névre hallgató harcjárművek fejlesztésével kapcsolatosan viszont több probléma is felmerült.

