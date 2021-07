Macron telefont és telefonszámot cserélt a kémbotrány kirobbanása után

Telefont és telefonszámot cserélt Emmanuel Macron francia elnök a Pegasus nevű kémprogrammal kapcsolatos üggyel összefüggésben - közölte csütörtökön a francia elnöki hivatal, az Élysée-palota egyik illetékese.

A forrás a Reuters hírügynökségnek elmondta: az államfőnek több telefonszáma is van, mindazonáltal ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy sikerült is kémkedni utána. Ez csak további biztonsági intézkedés - tette hozzá.

Az ügy kapcsán rendkívüli ülést tartott a nemzetbiztonsági, illetve védelmi tanács. Gabriel Attal kormányszóvivő közölte: jóváhagyták az elnökre vonatkozó biztonsági protokollt az incidens nyomán.

A Le Monde című francia napilap kedden arról számolt be: a francia elnök is szerepelt Marokkó lehetséges megfigyelési célpontjai között. A napilap szerint 2019-ben egy marokkói állambiztonsági szolgálat célkeresztjébe került Édouard Philippe volt miniszterelnök és az akkori kormány további 14 tagja is

Egy 17 médiaszervezet által vasárnap nyilvánosságra hozott, a párizsi székhelyű Forbidden Stories nevű újságírócsoport által összehangolt nyomozás szerint különböző országok kormányai az NSO Group nevű izraeli kibercég programjával újságírók, aktivisták és kormánytisztviselők telefonjait próbálták meg feltörni, vagy törték fel sikeresen megfigyelés céljából.

Az NSO vasárnap közleményt adott ki, amelyben elutasította a jelentést, azt állítva, hogy az tele van téves feltételezésekkel és alá nem támasztott elméletekkel. Az izraeli cég egyúttal közölte: a terméket csakis azzal a szándékkal hozták létre, hogy segítsék a hírszerzés és a bűnüldöző szervek munkáját a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelemben. Marokkó tagadta bármiféle érintettségét a Pegasus-ügyben.