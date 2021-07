A Világbank pénzeli a COVAX-ot, hogy minél több embert tudjanak beoltani a földön

A Világbank és a kis és közepes jövedelmű országok védőoltással történő ellátására létrehozott COVAX program hétfőn ismertette a globális vakcinaelosztás felgyorsítását célzó pénzügyi mechanizmust. A mechanizmus lehetőséget nyújt a COVAX számára, hogy kedvező árakon nagyobb tételekre adhasson le előrendelést a vakcinagyártó cégeknél a Világbank és más nemzetközi fejlesztési bankok finanszírozásával.

"A fejlődő országok számára továbbra is az egyik legnagyobb kihívás a védőoltásokhoz való hozzáférés, mert ezáltal képesek csak megvédeni a lakosságot a koronavírus-járvány egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásaitól" - jelentette ki David Malpass, a Világbank elnöke.

"Ez a mechanizmus új forrásokat szabadít fel és lehetőséget nyújt az államoknak a vakcinák gyorsabb beszerzésére. Emellett átláthatóságot is biztosít a védőoltások elérhetősége, ára és a szállítási határidők terén is" - tette hozzá Malpass.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a GAVI Vakcinaszövetség közös, az oltóanyagok méltányos elosztására irányuló COVAX program, valamint a Világbank egyezménye lehetőséget teremt a kis- és közepes jövedelmű országok számára, hogy további védőoltásokhoz jussanak azon felül, amit már most is térítésmentesen megkapnak az említett programon keresztül.

A pénzügyi mechanizmusról szóló megállapodás hátterében az áll, hogy a kis jövedelmű országok lakosainak mindössze 1,1 százaléka kapta meg eddig valamelyik, koronavírus elleni vakcina legalább az első dózisát, míg nemzetközi összehasonlításban ez az arány 26,9 százalék az Our World in Data nevű oxfordi statisztikai intézet kimutatása alapján. Egészségügyi szakértők arra figyelmeztettek, hogy a járvány tovább fog terjedni és újabb vírusmutációk keletkezhetnek, míg a globális lakosság nagy részét be nem oltják.

A COVAX programban eddig 122 millió adag oltóanyagot juttattak 136 országba és jó úton halad annak a célkitűzésnek az elérésére, hogy az év végéig összesen több mint 200 millió adag koronavírus elleni vakcinával lássák el a rászoruló országokat. A pénzügyi mechanizmusban további mintegy 430 millió vakcina beszerzését tervezik 2021 vége és 2022 évközepe között.

