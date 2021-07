Célegyenesben a Merkel székéért folytatott küzdelem: csak úgy záporoznak az izgalmas fordulatok

Kevesebb mint két hónap múlva szövetségi választásokat tartanak Németországban, az utóbbi napok áradásainak hatása pedig most már érezhető a pártok, de főleg a kancellárjelöltek népszerűségének vonatkozásában a Trendbarometer heti mérése alapján. Bár továbbra is a CDU szerepel az élen, előnye valamelyest csökkent, a Zöldek viszont eddig nem tudtak profitálni az egyre fontosabb kampánytémává váló klímaváltozásból. Armin Laschet népszerűsége azonban nagyot esett egy rosszul elsült nevetgélés miatt. A pártok jelenlegi állását figyelembe véve érdemes azt is megvizsgálni, hogy melyek lehetnek a legvalószínűbb koalíciós felállások a választást követően.

Az Észak-Rajna-Vesztfália és Rajna-vidék-Pfalz tartományokat, valamint Bajorországot súlytó áradások megtépázták a CDU/CSU-pártszövetség népszerűségét. A Trendbarometer mérése szerint Merkel tömbje jelenleg 26 százalékon áll, amely 2 százalékpontos esést jelent a múlt heti adatokhoz képest. Ezzel szemben a Zöldek javítani tudtak, így jelenleg 21 százalékon állnak. Ebben bizonyára szerepe van annak, hogy a párt kampányának középpontjában a klímaváltozás elleni küzdelem áll, amely az áradásokat követően még nagyobb figyelmet kapott Németországban.

Jól mutatja ezt, hogy a legfrissebb mérések alapján a német lakosság az ítéletidőt tartja a választás előtti hetek legfontosabb témájának, amely így először a második helyre szorította a koronavírus-járványt.

Ami a többi pártot illeti, az SPD 15 százalékos támogatottsággal bír, amely 1 százalékponttal kevesebb, mint a múlt heti eredményük, az FDP viszont erősödni tudott, így már csak két százalékkal van lemaradva az SPD mögött.

Érdemes hozzátenni, hogy a Trendbarometer a Forsa méréseit veszi alapul, amely az egyik legnagyobb mintával dolgozó közvéleménykutató intézet. A Portfolio saját gyűjtése ezzel szemben aggregáltan vizsgálja több közvéleménykutató legfrissebb méréseit, ezek alapján a kormánypártok visszaesése kisebb ugyan, azonban a trend itt is hasonló.

Úgy tűnik, hogy az utóbbi napok eseményei sokkal nagyobb hatással voltak a kancellárjelöltek népszerűségére, mint az egyes pártok támogatottságára.

Eddig hónapokon keresztül stabil volt a sorrend, a CDU-s Armin Laschet állt az élen, őt követte a Zöldek jelöltje Annalena Baerbock, a harmadik legnépszerűbb jelölt pedig az SPD színeiben induló Olaf Scholz volt. Ha azonban most tartanák a voksolást és lenne mód közvetlen kancellárválasztásra, akkor Baerbock végezne az élen, sorrendben utána következne Scholz, Laschetnek pedig csak a harmadik hely jutna. Az is igaz ugyan, hogy az egyes jelöltek között csupán 1-1 százalékpontos különbség van, de Laschet népszerűsége így is nagyot, 6 százalékpontot zuhant.

A hirtelen jött népszerűségvesztés hátterében egy közelmúltbeli botrány áll. Laschet ugyanis az egyik árvíz sújtotta helyszínen éppen akkor nevetgélt látványosan a háttérben munkatársaival, amikor Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a természeti csapás érintettjeinek, az esetről ráadásul felvétel is készült.

Fókuszban a klímakérdés, az infrastruktúra és az oltás

A választásokhoz közeledve érdemes azt is megvizsgálni, hogy melyek lesznek azok a területek, amelyek meghatározhatják a német közbeszédet az elkövetkező hetekben.

Az egyik legfontosabb tényező nem meglepő módon az utóbbi időszak áradásai nyomán bekövetkezett katasztrófa, amelynek több mint 170-en estek áldozatul, de az anyagiakban mérhető kár is tetemes összegre rúg. Általánosságban igaz ugyan, hogy válsághelyzetekben a mindenkori kormánypárt népszerűsége növekszik, legalábbis rövid távon, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a CDU/CSU inkább gyengülést mutat.

Ezek alapján a német társadalom többsége úgy értékeli, hogy a szövetségi kormány nem kezelte megfelelően a katasztrófát.

Hannah Cloke, a Readingi Egyetem hidrológusprofesszora például elárulta, hogy Németországnak már évek óta egy fejlett árvíz-előrejelző rendszer áll rendelkezésére, amellyel szerinte elkerülhető lett volna a pusztítás, ha időben továbbítják a szükséges figyelmeztetéseket.

Ráadásul az ítéletidő következtében a klímaváltozás válhat az elkövetkező hónapok fő témájává, amelyből elsősorban a Zöldek profitálhatnak, eddig azonban nem látható számottevő változás a támogatottságukat illetően.

A Financial Times szerint emellett a német infrastruktúra állapota is komoly szerepet kaphat a választási kampány hajrájában. Az áradások nyomán ugyanis többen felvetették, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket elhanyagolták az utóbbi években, amelynek következtében a német utak, hidak és vasútvonalak komolyan elavultak. A német kormány azonban eddig tartózkodott a nagy volumenű infrastruktúrafejlesztéstől, mivel attól tartottak, hogy felborulna a költségvetés egyensúlya. A közelmúltbeli események fényében azonban előfordulhat, hogy választói nyomásra változtatni kell ezen a politikán.

A napokban továbbá a koronavírus elleni oltások kapcsán is éles vita tört ki az országban, miután Helge Braun, Angela Merkel kabinetfőnöke kijelentette, hogy szerinte azokat, akik nem vették fel vagy nem kapták meg a vírus elleni oltást, nem illethetik meg azok a jogok, mint az oltottakat. A felvetést SPD, FDP és a Baloldal (Linke) is ellenzi, mivel szerintük ez túlzott mértékben korlátozná az egyéni szabadságjogokat és helyette inkább a tesztelésre fókuszálnának. Armin Laschet is kijelentette, hogy nem ért egyet az ötlettel, a Zöldek és a szövetségi kormány egyes tagjai, mint a CSU-s belügyminiszter, Horst Seehofer viszont óvatosan ugyan, de inkább egyetértő álláspontra helyezkedtek.

Lehetséges koalíciók

Még ha nem is történik változás a pártok jelenlegi sorrendjében, nagyon nem lesz mindegy, hogy milyen arányban nyer a győztes párt. Az ugyanis szinte kizárt, hogy bármelyik párt egyedül képes legyen abszolút többséget szerezni a Bundestagban, így kiemelten fontos, hogy kivel köt koalíciót az első helyezett:

Az egyik lehetőség egy kétpárti koalíció a most legnépszerűbb pártok, azaz a CDU/CSU és a Zöldek között. A pártok egyébként helyi szinten már évek óta együtt kormányoznak Hessen és Baden-Württemberg tartományokban, így nem lenne teljesen szokatlan felállás. A pártok színei alapján elnevezett „fekete-zöld” koalíció egyébként olyan prominens támogatóval bír, mint Markus Söder CSU-elnök és egy februári mérés is azt mutatja, hogy a németek körében ez bír a legnagyobb népszerűséggel. A megegyezés azonban nem lenne egyszerű mivel a két párt álláspontja több kérdésben ütközik. Leginkább talán a klímaválság kezelése a szembetűnő különbség , mivel a Zöldek a radikális változás hívei, az uniópártok viszont igyekeznek egyensúlyozni a szükséges klímavédelmi intézkedések és a gazdasági racionalitás között.

A pártok egyébként helyi szinten már évek óta együtt kormányoznak Hessen és Baden-Württemberg tartományokban, így A pártok színei alapján elnevezett „fekete-zöld” koalíció egyébként olyan prominens támogatóval bír, mint Markus Söder CSU-elnök és egy februári mérés is azt mutatja, hogy A megegyezés azonban nem lenne egyszerű mivel a két párt álláspontja több kérdésben ütközik. , mivel a Zöldek a radikális változás hívei, az uniópártok viszont igyekeznek egyensúlyozni a szükséges klímavédelmi intézkedések és a gazdasági racionalitás között. Ha Zöldek és az uniópártok nem tudnak megegyezni, lehetőségként felmerülhet a pártok színei alapján Jamaica-koalíció névre keresztelt felállás is, amely a CDU/CSU-ból, a Zöldekből és az FDP-ből állna. Ez kényelmes többséget biztosítana a majdani szövetségi kormánynak ráadásul Schleswig-Holstein tartományt is egy ilyen koalíció vezeti. M ár a 2017-es választásokat követően is folytak tárgyalások egy Jamaica-koalíció létrehozásáról , de akkor ezek a próbálkozások zátonyra futottak, ugyanis a kormányzóképes többséghez elengedhetetlen FDP felmondta az együttműködést, így végül újra nagykoalíció alakult az CDU és az SPD részvételével. Armin Laschetnek sem lenne ellenére az FDP csatlakozása, ugyanis nem titok, hogy legszívesebben velük alakítana kormányt, ha nyernek. Ennek oka, hogy az FDP a CDU/CSU természetes szövetségese, számos alkalommal kormányoztak már közösen, illetve maga Laschet is egy ilyen koalíció élén áll Észak-Rajna-Vesztfáliában. A két párt együtt azonban a jelenlegi mutatók alapján nem rendelkezne megfelelő többséggel, így felértékelődik a hárompárti felállás. A Jamaica-koalíciónak a Bundesrat néven működő német felsőházban is nagy mozgástere lenne , ahol az egyes tartományok képviseltetik magukat. A legnagyobb ellentétek valószínűleg az FDP és Zöldek között alakulhatnak ki, főleg ideológiai okokból. Christian Lindner az FDP elnöke azonban pár nappal ezelőtt kijelentette, hogy elméletben tudna támogatni egy Jamaica-koalíciót.

Ez kényelmes többséget biztosítana a majdani szövetségi kormánynak ráadásul Schleswig-Holstein tartományt is egy ilyen koalíció vezeti. M , de akkor ezek a próbálkozások zátonyra futottak, ugyanis a kormányzóképes többséghez elengedhetetlen FDP felmondta az együttműködést, így végül újra nagykoalíció alakult az CDU és az SPD részvételével. Armin Laschetnek sem lenne ellenére az FDP csatlakozása, ugyanis nem titok, hogy legszívesebben velük alakítana kormányt, ha nyernek. Ennek oka, hogy az FDP a CDU/CSU természetes szövetségese, számos alkalommal kormányoztak már közösen, illetve maga Laschet is egy ilyen koalíció élén áll Észak-Rajna-Vesztfáliában. A két párt együtt azonban a jelenlegi mutatók alapján nem rendelkezne megfelelő többséggel, így felértékelődik a hárompárti felállás. , ahol az egyes tartományok képviseltetik magukat. Christian Lindner az FDP elnöke azonban pár nappal ezelőtt kijelentette, hogy elméletben tudna támogatni egy Jamaica-koalíciót. Opció lehet még az úgynevezett Németország-koalíció, amely az uniópártokból, az SPD-ből és az FDP-ből állna, erre azonban meglehetősen kis esély van. Bár a kormányzóképes többség szinte biztosan meglenne és Szász-Anhalt tartományt is ez a három párt vezeti, az egyes pártok közötti ellentétek nagyban akadályozzák egy ilyen felállás életképességét. Az uniópártok és a nagykoalíciós évek alatt megtépázott SPD vélhetően kölcsönösen nem kívánják már a közös kormányzást. FDP ugyan az SPD-vel nem kíván együttműködni, de Lindner eddig nem zárta ki a kooperáció lehetőségét.

Bár a kormányzóképes többség szinte biztosan meglenne és Szász-Anhalt tartományt is ez a három párt vezeti, az egyes pártok közötti ellentétek nagyban akadályozzák egy ilyen felállás életképességét. Az uniópártok és a nagykoalíciós évek alatt megtépázott SPD vélhetően kölcsönösen nem kívánják már a közös kormányzást. FDP ugyan az SPD-vel nem kíván együttműködni, de Lindner eddig nem zárta ki a kooperáció lehetőségét. A jelenlegi számok alapján az egyetlen felállás, amely képes lenne kiszorítani a CDU/CSU-t a kormányzásból a közlekedési lámpa koalíció néven emlegetett összefogás lenne az SPD, az FDP és a Zöldek részvételével. Ez sem példa nélküli tartományi szinten, ugyanis Rajna-vidék-Pfalzot egy ilyen koalíció irányítja. A Zöldeknek lényegében ez lenne az egyetlen esélyük a kancellári tisztség megnyerésére, de az SPD is vélhetően csak egy ilyen kormányban venne részt. A problémát az FDP jelentheti, amely valószínűleg nem bólintana rá az együttműködésre, ezt pedig Christian Lindner is többször hangsúlyozta. Nyilván ez sincs kőbe vésve, ugyanis, ha nem egy Jamaica-koalíció vagy egy Németország-koalíció valósul meg, az FDP-nek is ez maradna az egyetlen esélye beülni a kormányba.

TERMÉSZETESEN EGYELŐRE NAGYON KORAI AZ ESETLEGES KOALÍCIÓK ÖSSZETÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN TALÁLGATÁSOKBA BOCSÁTKOZNI, MIVEL KICSIVEL KEVESEBB MINT KÉT HÓNAP VAN MÉG HÁTRA A VÁLASZTÁSOKIG, A MOSTANI SZÁMOK ALAPJÁN AZONBAN LEGINKÁBB EGY FEKETE-ZÖLD VAGY EGY JAMAICA-KOALÍCIÓ TŰNIK A LEGVALÓSZÍNŰBBNEK.

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images