Klímaváltozás: a pénztárcánkon fogjuk érezni a kirívó hőhullámot

Az egész világ érezni fogja a szokatlanul forró és száraz kanadai nyár hatását, miután a nagy mezőgazdasági termelőnek számító országban drámaian rossz termés ígérkezik több szántóföldi termény esetében is. A szűkösség drágulást eredményez, amely végigvonul több termékpályán, így a sütőipari termékek, az olajok és a húsok piacán is. A szakértő szerint a mostani forróság egyértelműen a klímaváltozás hatása.

Kanada legfontosabb termőterületeit húsz éve nem látott hőhullám és aszály sújtja, amelynek drámai kihatásai vannak az ország nyugati részein fekvő nagy mezőgazdasági területek kibocsátására is – erről a GlobalNews.ca nevű kanadai hírportál közöl részletes tudósítást.

A rekordokat döntő hőmérséklet és a csapadékhiány nem csupán a helyi termelőket érinti kedvezőtlenül, hanem várhatóan globális kihatásai is lesznek.

A két leginkább érintett kanadai állam, Alberta és Saskatchewan eddig nagyon borúlátó jelentéseket közöltek a termést illetően. Mindez azért is fontos, mert nagyon termékeny területről van szó, amely a gabonafélék és olajos magvak termelésében világszinten tényezőnek számít. Alberta szántóföldjein a termés csupán 36 százaléka mondható jónak, pedig az elmúlt öt évben ez az arány 74 százalék volt. Saskatchewan még rosszabb jelentést tett közzé: állításuk szerint ott a földek többségén kifejezetten rossz állapotban vannak a növények.

Nehezíti a helyzetet, hogy a kedvezőtlen időjárás éppen a legrosszabb fejlődési fázisban érte a szántóföldi növényeket.

A repce esetében például kedvezőtlen hatással van a termésre, ha a virágzás idején 30 fok feletti a hőmérséklet, márpedig a legfőbb termőterületeken éppen ez a helyzet Kanadában. Mindez nagyon alacsony terméshozamokat eredményez. Saskatchewan nem csupán az országban, hanem világszinten is nagy repcetermesztőnek számít, ezért az ottani helyzet kihat a világpiacra is, amelyet a fogyasztói árakban is érezhetünk hamarosan.

Sylvain Charlebois, a Dalhousie Egyetem Agri-Food Analytics Labs tudományos igazgatója a lapnak elmondta: a szárazságok időnként korábban is előfordultak, és tízévente akadt egy-egy aszályosabb év, ám a mostani drámaian forró nyár kirívónak számít és egyértelműen a klímaváltozás számlájára írható.

A gyengébb minőségű és sokkal kevesebb termés pedig kihat a teljes termékpályára, valamint a drágulás felé hajtja a terményeket is

– tette hozzá.

A szakértő figyelmeztetett: nem csupán a repce, hanem a búza és az árpa is jelentősen drágult tavaly óta, miután a feldolgozók kénytelenek magasabb árakat ajánlani a szűkösebb kínálat közepette. Mindez kihat a fogyasztói árakra is, a vásárlók pedig drágulást tapasztalhatnak majd a tartós élelmiszerek, a sütőipari termékek árában, valamint a takarmányárak emelkedése révén az élőállatok és így a hús is drágább lehet.

Míg az aggregált élelmiszerárak 3-5 százalékkal emelkedtek az idei év folyamán, a húsok és zöldségfélék 6,5 százalékkal, a sütőipari termékek pedig 4,5-5,5 százalékkal drágultak idén – idézte a kanadai adatokat a szakértő. A marhahús esetében még kifejezettebb a drágulás, az idei év folyamán már 10 százalékkal nőtt a nagykereskedelmi ár ennél a termékkörnél – számol be a GlobalNews.ca.

Kanada óriási mezőgazdasági termelőnek számít globális szinten is, ezért az ottani kedvezőtlen időjárás már önmagában is képes megmozgatni a piacokat.

A világ más tájain azonban szintén nem alakult ideálisan a termés: Európában például a szokatlanul hűvös és csapadékos tavasz rontotta a terméseredményeket. A már most is érezhető drágulást tovább fűti Kína készletezési politikája is: az ázsiai ország számos termény és feldolgozott termék esetében komoly felvásárlásba kezdett az utóbbi időszakban.

