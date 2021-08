A semmiből tör előre az olasz szélsőjobb - Fasiszta utódpárt kezébe kerülhet Olaszország?

Újabb érdekes fordulatot produkált az olasz politikai élet. Immár az Olaszország Fivérei nevet viselő jobboldali populista párt az ország legnépszerűbb pártja. A párt előretörése már hónapok óta tart, ugyanis ők képviselik az egyetlen ellenzéki erőt az Olaszországot jelenleg vezető egységkormánnyal szemben. Ebből adódóan képesek voltak jelentős mennyiségű szavazót elszívni jobboldali társaiktól, akik részt vesznek a kormány munkájában. Sokan viszont aggódnak a trendeket látva, ugyanis az Olaszország Fivéreinek múltjában megfigyelhetők szélsőjobboldali és neofasiszta elemek. Az olasz politikában azonban forgandó a szerencse, a jelenlegi kormány pedig akár 2023-ig hivatalban maradhat, így kérdéses, hogy a párt mikor lesz képes jelenlegi támogatottságát választási győzelemre átfordítani.

Az olasz politikai élet mindig is tele volt érdekes fordulatokkal. Hasonló helyzettel találkozhatunk most is, ugyanis az Olaszország Fivérei (FdI) névre hallgató jobboldali populista párt lett a legnépszerűbb politikai csoportosulás Olaszországban, megelőzve a Matteo Salvini vezette, szintén jobboldali Ligát.

Egyesek úgy vélik, hogy az FdI akár a következő parlamenti választások győztese is lehet, ha ilyen ütemben képes növelni támogatottságát. Sokakat azonban aggodalommal tölt el a párt előretörése, amely elsősorban múltjából és a politikai főárammal sarkosan szembehelyezkedő programjából adódik.

A párt története

A pártot 2012-ben alapította jelenlegi vezetője, Giorgia Meloni, aki korábban Silvio Berlusconi kormányában ifjúságért felelős miniszter volt, a tömörülés története azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza, közvetlen elődjének ugyanis az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) nevet viselő szélsőjobboldali párt tekinthető. Az MSI 1946-ban jött létre, alapítói között pedig szép számmal sorakoztak föl Benito Mussolini támogatói, magát a pártot pedig gyakran illették neofasiszta jelzővel. Meloni egyébként az MSI ifjúsági tagozatának is tagja volt fiatalkorában.

Bár az MSI 1995-ben megszűnt, illetve Meloni is tagadta, hogy az FdI bármilyen szélsőjobboldali vagy fasiszta ideológia szekértolója lenne, ezzel kapcsolatban az olasz politikai elit és az olasz közvélemény nagy része is igen szkeptikus.

Elsősorban azért, mert az FDI a neofasiszta MSI utódpártjának tekinthető, amelynek szimbolikáját is továbbvitték. A logójukat például szinte egy az egyben átvették. Politikai elemzők szerint az FdI tervezett intézkedéseiben is megfigyelhető a fasiszta örökség.

A párt 15 pontos programjában igen fontos szerepet kap a bevándorlásellenesség, többek között tengeri blokádot vonnának Olaszország köré a migrációs hullámok megfékezése céljából, de megtagadnák az automatikus állampolgárság biztosítását azoknak, akik bevándorlók gyerekeként Olaszországban születtek. A párt emellett igen konzervatív társadalmi kérdésekben és gyakran hangoztatja a „hagyományos családi értékek” érvényesülésének fontosságát.

Meloni pártja emellett kifejezetten elitellenes hangokat üt meg és nemcsak az ország jelenlegi politikai vezetésével szemben, hanem az Európai Unióval szemben is. Azt azonban tagadják, hogy euroszkeptikus szólamaik célja az Európai Unióból való kilépés szándékával is párosulna. Ehelyett újratárgyalnák az Olaszország és az Európai Unió közötti viszonyt, hogy az jobban képviselje a „nemzeti érdekeket”.

A fentiek alapján a párt leginkább talán a Marine Le Pen vezette Nemzeti Gyűlésre hasonlít, mind múltja, mind felkínált programja szempontjából.

Mi áll az erősödés hátterében?

Adja magát a kérdés, hogy miként törhetett egy olyan párt az olasz közvélemény-kutatások élére, amely tavaly ilyenkor még csak a negyedik legnépszerűbb volt és amelynek programja ilyen szinten megosztja a társadalmat.

Az FdI megerősödése 2021 januárjától datálható, amikor kormányválság alakult ki Olaszországban, amelynek következtében megbukott Giuseppe Conte koalíciós kabinetje, új választásokat azonban nem írtak ki. Helyette egységkormány alakult az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi vezetésével, abból a célból, hogy kivezesse Olaszországot a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági válságból.

A Mario Draghi vezetésével alakult egységkormány tagjai. Forrás: Presidenza della Repubblica/Wikimedia Commons

A koalíció szinte valamennyi parlamenti párt támogatásával alakult meg, így részt vesznek benne a hagyományos baloldali pártok, az Öt Csillag Mozgalom (M5S), illetve Meloni pártjának szövetségesei, a Salvini vezette Liga és Berlusconi tömbje, a Forza Italia (FI).

Az FdI azonban úgy döntött, hogy nem ül be a kormányba, így jelenleg ők testesítik meg az egyetlen ellenzéki erőt a törvényhozásban.

Ez a lépés pedig úgy látszik kifizetődő volt a párt népszerűségére való tekintettel. Ennek egyik oka, hogy ők az egyetlen párt, amely kritikával illeti a kormány munkáját, az elmúlt időszakban leginkább a koronavírus-járvány ellen meghozott korlátozó és a bevándorlást érintő intézkedéseket bírálták. Emellett a Liga támogatottsága is elolvadt az utóbbi időben, mivel a kormányba történő belépéssel fel kellett adniuk elitellenes narratívájukat, maga a párt is középre tolódott, a keletkezett űrt pedig Meloni pártja töltötte be, aki magát már egy leendő jobboldali koalíció élén Olaszország jövőbeli miniszterelnökeként képzeli el.

Mekkora esély van egy FdI vezette kormányra?

A párt ambícióinak realitását is érdemes azonban vizsgálni. Tény, hogy az FdI-nek pozíciója igen kényelmes és ha marad a trend idővel magabiztos vezetést is szerezhetnek az olasz jobboldalon belül. Ez azért is lényeges, mert az olasz választási szisztéma vegyes rendszer szerint működik, ahol a parlamenti helyek egy része a pártok támogatottságának arányában dől el, vannak azonban egyéni körzetek is, ahol elegendő a relatív többség, így az ideológiailag egy platformon elhelyezkedő pártok rendszerint közösen indulnak.

Ezen valószínűleg az sem változtat, hogy a FI és a Liga jelenleg kormányzati pozícióban van, Meloni pártja pedig ellenzékben. Hiszen a pártok a választási rendszer miatt vélhetően ennek ellenére is közösen indulnak majd a választásokon.

Arról pedig hallgatólagos egyezség van, hogy mindig a legerősebb párt adja a miniszterelnök-jelöltet, amelyre jelenleg Meloninak van a legnagyobb esélye.

Az olasz jobboldal jelenleg meghatározó alakjai: Giorgia Meloni (b), Matteo Salvini (k) és Silvio Berlusconi (j). Forrás: Presidenza della Repubblica/Wikimedia Commons

Ha pedig összeadjuk a jobboldali pártok jelenlegi támogatottságát, akkor nagyjából 47 százalékot kapunk, ami nagyon közel van a kormányzóképes többséghez, ebbe azonban az egyéni körzetek is beleszólhatnak. A sikerre való esélyt erősítheti, hogy a baloldali pártokat és az M5S-t is belső harcok terhelik.

Az FdI így vélhetően arra játszik, hogy a Draghi vezette törékeny koalíció idő előtt összeomlik és addigra a párt úgy megerősödik, hogy megkerülhetetlen tényezővé válhat.

Ehhez azonban nem is feltétlen szükséges a koalíció szétesése. Többen ugyanis úgy vélik, hogy a jelenlegi köztársasági elnök, Sergio Mattarella jövőre tervezett távozása után Draghi lesz majd Olaszország államfője, amely így új választásokat is jelenthet.

Gyorsan változik a széljárás

Érdemes azonban fenntartásokkal kezelni az FdI előretörését. A mostani kormány mandátuma ugyanis 2023-ig tart, a Super Mario-ként emlegetett Draghi pedig kimondottan népszerű miniszterelnök az olaszok körében, amely egyelőre biztosítja a bizalmat a kormány irányába is.

Természetesen megjósolhatatlan, hogy mi történne akkor, ha az egységkormány összeomlana, vagy Draghi átülne az államelnöki székbe, Meloni pártjának dominanciája azonban így is kérdéses.

Az olasz politikában ugyanis nagyon gyorsan és hirtelen változik a széljárás. A kormányok rendszerint nem töltik ki mandátumukat, illetve az egyes pártok és jelöltek népszerűsége képes nagy ugrásokra vagy esésekre. Elég csak a Ligára gondolni, amely egy északolasz szeparatista pártból alakult át a jobboldal vezető erejévé, Salvini pedig legnépszerűbb politikussá vált pár éve kiszorítva a FI-t, mára azonban sokat veszítettek támogatottságukból. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a friss mérések alapján jelenleg legnépszerűbb három párt között csupán pár tized százalék a különbség.

Ráadásul valószínűsíthető, hogy a jobboldali pártok sem fogják keresztbe tett kézzel nézni Meloniék erősödését.

Azt sem szabad elfelejteni, ahogy a Liga esetében is megfigyelhető volt, hogy kormányra kerülve az egyes pártok igyekeznek középre pozicionálni magukat, ez pedig ugyanúgy a szavazói bázis egy részének elvesztésével járna, mint a Liga esetében.

Címlapkép forrása: Stefano Montesi/Corbis via Getty Images