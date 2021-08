Kemény szavak New York polgármesterétől a szexbotrányba keveredett kormányzónak: "takarodj már el!"

Lemondásra szólította fel Bill de Blasio, New York City leköszönő polgármestere a szexuális zaklatással vádolt Andrew Cuomót, New York állam kormányzóját. A polgármester nem spórolta meg a kemény szavakat párttársától.

Andrew Cuomót számos közeli ismerőse és kollégája vádolta meg szexuális zaklatással az elmúlt hónapokban, néhány napja pedig az állami főügyész hivatalosan is vádat emelt ellene. Az ügyész egy 179 emberrel folytatott beszélgetésre alapozva azzal vádolja Cuomót, hogy 2013 és 2020 között rendszeresen zaklatta beosztottjait, összesen mintegy 11 embert.

„Ez fáj New York állam lakosságának és New York Citynek is. Ha van egy srác, aki 11 órát tölt azzal, hogy a szexuális zaklatási és szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak elől védi magát, nem egy olyan srác, aki közben a koronavírus elleni harcra tud koncentrálni, vagy szövetségi forrásokat tud nekünk szerezni, vagy olyan emberekhez tud pénzt eljuttatni, akiknek szüksége van erre” – fogalmazott Bill de Blasio polgármester.

„Csak idő kérdése, hogy eltűnjön. Ha nem lenne ilyen nárcisztikus és másokra is tudna gondolni, azt mondaná, hogy elég kárt okozott már és ideje eltűnni.”

Takarodj már el! Így lehet, hogy le tudnád zárni a karrieredet egy kis méltósággal

– tette hozzá a polgármester.

(Fox News)