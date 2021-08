Harmadik világháború kirobbantásától tart a fehérorosz elnök és halasztást kért az orosz hitel visszafizetésére

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Halasztást kért az 1 milliárd dolláros oroszországi hitel visszafizetésére Aljakszandr Lukasenka– jelentette be hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján maga a fehérorosz elnök és azt is mondta, hogy újabb hitelt kért az orosz vezetésű Eurázsiai Banktól. Miközben hétfőn több nyugati hatalom is újabb gazdasági és politikai szankciót jelentett be Fehéroroszország ellen, Lukasenka óva intette a nyugati hatalmakat attól, hogy fokozzák a nyomást, mert szerinte ez a harmadik világháború kirobbantásához fog vezetni és ehelyett inkább tárgyalásos rendezést szorgalmazott.