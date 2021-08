San Francisco gyakorlatilag mindenütt kötelezővé tette az oltást

San Francisco város csütörtökön bejelentette, hogy az éttermek, bárok, edzőtermek és egyéb zárt szolgáltatóközpontok látogatása csak a koronavírus elleni védőoltás felvételével lehetséges - számol be a Reuters. A város vezetése így akar harcolni a gyorsan terjedő delta variáns ellen.

San Francisco ezzel a második olyan amerikai nagyváros, amely kötelezővé tette a koronavírus elleni védőoltást a zárt térben működő szolgáltatóközpontokban. New York volt az első, de a keleti parti várossal ellentétben San Francisco mindkét oltás felvételét elvárja. A szabályozás augusztus 20-tól lép életbe.

Az Egyesült Államokban tagállamonként és városonként is eltérő lehet a szabályozás, és ebből sokszor nézeteltérések adódnak. A legtöbb republikánus vezetésű tagállamban ugyanis még a maszkviselés sem kötelező, és ez sokszor súrlódásokhoz vezet.

Az iskolákkal már több ízben megtörtént, hogy az adott intézmény maszkviselési kötelezettséget írt elő, de a republikánus városvezetés vagy kormányzat a helyi szabályokra hivatkozva nehezményezte a döntést, Florida republikánus kormányzója, Ron DeSantis például kijelentette, hogy a tagállam nem ad fizetést azoknak a tanároknak, akik elvárják a maszkhasználatot az iskolában. Ez jelentős konfliktust eredményezett a demokrata elnök, Joe Biden és a republikánus floridai kormányzat között.

A delta variáns gyors terjedése miatt nemcsak az Egyesült Államokban, de Európában is egyre több ország teszi kvázi kötelezővé az oltást. Olaszország és Franciaország is hasonló lépésre szánta el magát, és a szlovák döntéshozók is egy olyan rendszeren dolgoznak, ami több előnyt biztosít majd az oltottaknak. Ezen felül számos ország hozott még hasonló döntést az elmúlt hetekben.

