Afganisztán: tragédiáról és összeomlásról beszél a NATO főtitkára

Be kell látnunk, hogy a jelentős befektetéseink ellenére az afgán rendszer rendkívül gyorsan összeomlott, ebből tanulnunk kell, és le kell vonnunk a következtetéseket - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedden, az afganisztáni helyzettel kapcsolatos sajtótájékoztatóján.

Az afgán vezetés képtelen volt szembeszállni a tálibokkal, politikai és katonai rendszere egészen váratlan gyorsasággal omlott össze - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedden, az afganisztáni helyzettel kapcsolatos sajtótájékoztatóján. A főtitkár kifejtette:

az afgán kormánynak nem sikerült politikai megoldást találnia a konfliktusra a béketárgyalásokon, és ez a kudarc vezetett a jelenlegi tragikus helyzethez.

Hozzátette: "az afganisztáni katonai misszió befejezése és a csapatok kivonása nem volt könnyű döntés, választanunk kellett aközött, hogy a tálibok átvegyék a hatalmat, vagy egy örök háborúban maradjunk-e."

Hangsúlyozta: a NATO célja Afganisztánban az volt, hogy segítsen egy életképes állam felépítésében, nem pedig az, hogy állandó jelenlétet tartson fenn ott. "Ezért is tartom tragédiának, hogy az afgán kormány, 20 évvel a szövetségesek katonai szerepvállalása után, összeroppant a tálib erőkkel szemben" - nyilatkozta Stoltenberg.

Be kell látnunk, hogy a jelentős befektetéseink ellenére, az afgán rendszer nagyon gyorsan összeomlott, ebből tanulnunk kell, le kell vonnunk a következtetéseket

- tette hozzá. Stoltenberg arra is kitért, hogy a 20 éves szövetségi jelenlét eredményeket is hozott Afganisztánban. Mint mondta, a NATO csapatok és partnereik a 2001 szeptember 11-i terrortámadások után azért vonultak be az országba, hogy megakadályozzák, hogy Afganisztán menedéket nyújtson a nemzetközi terroristák számára.

Az elmúlt két évtizedben nem történt Afganisztánból szervezett terrortámadás a szövetségesek területén

- hangsúlyozta, hozzátéve hogy "a most hatalomra kerülők felelőssége, hogy a nemzetközi terroristák ne tudják újra megvetni lábukat az országban". Emellett azt is megemlítette, hogy a nemzetközi támogatásnak köszönhetően férfiak és nők új generációja nőtt fel egy új Afganisztánban, akik oktatásban részesültek, részt vettek a politikai folyamatokban. Felhívta továbbá a tálibok figyelmét, hogy "egy olyan kormány, amely nem tartja tiszteletben az összes afgán alapvető jogait, és visszaállítja a félelem uralmát, nemzetközi elszigetelődéssel számolhat."

Bejelentette továbbá: a szövetség jelenleg arra összpontosít, hogy segítse a szervezet alkalmazottjai és az őket segítő afgánok biztonságos távozását az országból, és ennek végrehajtására további repülőgépeket küld. Mintegy 800 civil alkalmazott Afganisztánban marad, hogy a nehéz körülmények ellenére ellássa a kulcsfontosságún feladatokat, továbbá a NATO diplomáciai képviselete is nyitva marad.

Stoltenberg felszólította a tálibokat, hogy tartsák tiszteletben és segítsék elő mindazok biztonságos távozását, akik nem kívánnak tovább az országban maradni.

Az Egyesült Államok terrorellenes műveleteket ment végrehajtani Afganisztánba, nem volt feladata az országépítés vagy a polgárháborúban való harc – mondta el tegnap Joe Biden elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón. A terrorellenes műveletek már rég lezárultak, olyan hadsereg pedig nincs a világon, amely békét és stabilitást tud teremteni hosszú távon Afganisztánban – tette hozzá a politikus.

Az Egyesült Államok kivonja diplomáciai személyzetét és afgán segítőit az országból, aztán végleg lezárja leghosszabb háborúját – mondta az Egyesült Államok első embere.

Címlapkép: Getty Images