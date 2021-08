Addig nem lesz új afgán kormány, amíg amerikai katonák vannak az országban

Afganisztánban mindaddig nem jelentik be az új kormány megalakítását a hatalmat átvevő szélsőséges tálibok, amíg amerikai katonák tartózkodnak az országban - jelentette hétfőn az AFP francia hírügynökség az iszlamista mozgalomhoz közeli két forrásra hivatkozva.

"Az a döntés született, hogy mindaddig nem jelentik be az új kormány megalakulását, ameddig egyetlen amerikai katona is jelen van Afganisztánban" - mondta az egyik forrás az AFP szerint. Az információt megerősítette a hírügynökségnek egy másik forrás is.

Az AFP ezzel kapcsolatban megjegyezte: a tálibok hétfőn visszautasították Joe Biden amerikai elnök hétvégi felvetését, amely szerint lehetséges, hogy amerikai katonák maradjanak még néhány napot az augusztus 31-i határidőn túl, befejezendő az evakuálási folyamatot. "A válasz nem", ellenkező esetben "következményekkel kell számolni" - mondta Szuhail Sahín tálib szóvivő a Sky News brit televíziós csatornának nyilatkozva. A Fehér Ház vasárnapi tájékoztatása szerint mintegy 30 ezer embert menekített ki augusztus 14. óta Afganisztánból az Egyesült Államok, amely további mintegy 15 ezer amerikai, illetve mintegy 50-60 ezer afgán menekültet tervez kimenekíteni.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter ezzel szemben hétfőn újságíróknak úgy nyilatkozott: Franciaország is szükségesnek tartja az augusztus 31-re kitűzött határidő meghosszabbítását azoknak a kimenekítése érdekében, akiknek veszélyben van az életük a tálib hatalomátvételt követően. A tárcavezető újságírók társaságában az egyesült arab emírségekbeli al-Dzafra légi támaszpontra látogatott, a francia légierő ugyanis légihidat hozott létre a bázis és Kabul között.

A nemzetközi koalícióban részt vevő országok és más államok Kabul, valamint a szomszédos Pakisztán fővárosa, Iszlámábád repteréről repülőgépekkel menekítik ki saját állampolgáraikat és azokat az afgánokat, akik ottani missziójuk során együttműködtek velük, és a tálib hatalomátvétel miatt most veszélyben érzik az életüket. A kabuli légikikötőn belül a nyugati koalíciós katonák - elsősorban amerikaiak - próbálják fenntartani a rendet, kívül pedig a tálib fegyveresek.

Az iráni olaj-, gáz- és petrolkémiai termékek exportőreinek szakszervezete hétfőn közölte, hogy Irán újraindította az Afganisztánba irányuló olajexportját a tálibok kérésére. Afganisztánban az olaj tonnánkénti ára a múlt héten elérte a 900 dollárt (több mint 268 ezer forintot), miközben számos kétségbeesett afgán állampolgár menekült el otthonából a tálibok megtorlásától és szigorú iszlám törvénykezésüktől (saría) tartva. Az áremelkedés elleni fellépés jegyében a radikális szunnita muszlim tálibok arra kérték a síita muszlim Iránt, hogy tartsa nyitva a határokat a kereskedők előtt. Hamíd Hoszeini, a szakszervezet vezető testületének tagja elmondta: Irán néhány napja indította újra Afganisztánba irányuló olajexportját, miután a tálibok 70 százalékkal csökkentették az iráni olajimportra kivetett vámtarifákat.

A tálib lázadók - akiket húsz évvel ezelőtt fosztott meg hatalmuktól az amerikaiak vezette nemzetközi katonai koalíció - augusztus 15-én, néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették, hogy véget ért a húsz éve tartó afganisztáni háború. Asraf Gáni afgán elnök előzőleg elmenekült az országból.

