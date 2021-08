Az Airbnb kockázatelemzője is előad az idei Brain Baron

A klímaváltozás és a természetvédelem témakörei mellett számos égetően aktuális kérdés vár válaszokra, amelyeket az idei Brain Bar sokszínű előadói gárdájától kaphatunk meg szeptember 9-10-én a Millenárison. A jövőfesztiválra érkezik többek közt Milánkovich Dorottya magyar űrkutató, de a nyelvtanulás mestere, Alex Rawlings is megosztja tudását az érdeklődőkkel.

Határ a csillagos ég?

Elképesztő újdonságokkal szolgál majd univerzumunkról Milánkovich Dorottya fizikus és űrkutató. Fiatal kora ellenére a hazai és külföldi „űrtársadalom” oszlopos tagja, aki részt vett már az ENSZ Világűrbizottsági Ülésén is, illetve a Magyar Asztronautika Társaság elnökségében is helyet kapott. Dorottya munkaeszközeit sem hagyja otthon: részletes betekintést nyerhetnek egy űrkutató mindennapjaiba a Brain Bar látogatói. Az a bizonyos határ Alex Rawlings számára is ismeretlen, ugyanis szinte a Föld bármely pontján képes megértetni magát. Szám szerint 15 nyelvet sajátított el önszorgalomból, és ezzel már 2012-ben elnyerte Anglia legtöbb nyelven beszélő diákjának címét. Hitvallása, hogy mindenhol az anyanyelv által képes az ember a legjobban érvényesülni, így várhatóan magyartudását is megcsillogtatja majd az idei Brain Baron.

Beszéljenek a számok

13 éve már, hogy megjelent a piacon az Airbnb, sikerét azonban a pandémia jelentősen érintette, csakúgy, mint a turizmus egészét. Keith Darling, a vállalat kockázatelemzőjének feladata egy olyan iparágat ellenállóvá és felkészültté tenni, ahol rohamos mértékben halmozódnak a változók. Előadásában megosztja, hogy mit mutatnak a számok, és mit vizionál a szállásokra és a jövőre való tekintettel.

Az analóg az új digitális?

Miért éli újra virágkorát az analóg? A 21. század technológiájának csúcskütyüi között miért van még létjogosultsága a noteszeknek és a polaroid fényképezőgépeknek? David Sax, Az analóg bosszúja című nemzetközi bestseller írója már jóval korábban megfogalmazta ezeket a kérdéseket, és összefüggéseket keresett az emberi természettel. Előadásában választ kaphatunk arra, hogy vajon miért számítanak nekünk még mindig ezek a kézzelfogható tárgyak. Könnyen lehet ugyanis, hogy nem a nosztalgia biztonságos ölelése vagy a divat alakulása áll a folyamatok hátterében!

A természet nyomában

Miért kezd el egy környezetvédelmi aktivista filozófiai mélységű témákat boncolgatni? Vajon létezik helyes válasz a „mi az élet értelme” című kérdésre? Michael Schellenberger egy napja biztosan több mint 24 órából áll, hiszen klímavédő tevékenységei mellett egy izgalmas kutatásba is belevágta a fejszéjét. Olyan lételméleti kérdésekkel áll a Brain Bar hallgatósága elé a megszokott szókimondó és energikus stílusában, amelyeket sokszor még önmagunknak sem merünk feltenni.

A Brain Bar médiatámogatója a Portfolio Csoport.