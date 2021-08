Több robbantás is volt a kabuli reptér körül, rengetegen meghaltak

Több robbanás történt a kabuli Hamid Karzai Nemzetközi Reptér körül. Amerikai médiaforrások szerint a menekülő afgán civilek tömegében robbantott az Iszlám Állam egy öngyilkos merénylője. Még nem tudni, pontosan hány áldozata van az incidensnek, de az eddigi információk alapján legalább négy amerikai katona és 13 afgán civil meghalt. cikkünket több aktuális információval is frissítettük, ahogy lentebb jelezzük.

Több napja figyelmeztetnek a nyugati kormányok arra, hogy terrormerénylet készül a kabuli reptér körül, miközben még mindig ezrek tolonganak a bejárati kapuk és falak körül, akik ki akarnak jutni az országból. Előzetes információk alapján az Iszlám Állam fenyegette a reptér biztonságát.

Csütörtökön magyar idő szerint délután robbanás történt a reptér körül, a Wall Street Journal arról ír, hogy afgán lakosok tömegében történt a detonáció és helyi források szerint számos áldozata van az incidensnek. Valószínűleg merénylet történt, sajtóforrások szerint a "kolostori kapu" nevezetű bejárat mellett, amely egy azon három ellenőrzőpontnak, melyen keresztül a kabuli reptérre be lehet most jutni.

A robbanás tényét a Pentagon szóvivője is elismerte, viszont több részletet egyelőre nem közölt róla.

Az amerikai külügyminisztérium arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy tartsák magukat távol a reptérről és azt is bejelentették, hogy tűzharcról is információjuk van a térségben. A francia külügyminisztérium arról tájékoztatta állampolgárait, hogy több robbanás veszélye is fennáll.

A robbanásról Joe Biden elnököt is informálták, akinek az izraeli miniszterelnökkel tervezett találkozóját emiatt elhalasztották:

A legtöbb ország 1-2 napon belül lezárja kimenekítési műveleteit, pár nappal azelőtt, hogy az Egyesült Államok augusztus 31-én végleg kivonul az országból. Magyarország tegnap éjjel, ma hajnalban zárta le hét napig tartó evakuációs műveleteit.

Update: a Politico forrásai szerint a merényletet az Iszlám Állam egy öngyilkos merénylője követte el.

A lap arról is ír, hogy az Egyesült Államok tisztségviselői öngyilkos merényletre, gépjárművel elkövetett terrortámadásra és rakétatámadásra is számítottak.

Update #2: Mitt Romney republikánus szenátor a Twitteren arról ír, hogy amerikai katonák is megsérültek a támadásban és számos afgán civil életét vesztette.

Horrific terrorist attacks outside Kabul airport. My heart breaks for the U.S. servicemembers wounded in the explosion and the innocent Afghan lives lost. I am inspired by the strength and compassion of our troops and pray for their safety. — Mitt (Romney) August 26, 2021

Update #3: John Kirby Pentagon-szóvivő a Twitteren azt írja, hogy a reptér mellett a Baron Hotelnél is robbanás történt és "amerikai áldozatokról" is ír, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy afgán állampolgárok mellett menekülő amerikai állampolgárok és / vagy amerikai katonák is életüket vesztették.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John (Kirby) August 26, 2021

Update #4: a Wall Street Journal forrásai szerint legalább négy amerikai tengerészgyalogos meghalt a merényletek során és még többen megsebesültek. Az afgán polgári áldozatok száma legalább 13.

A tálib vezetés elítélő nyilatkozatot adott ki a merénylettel kapcsolatban.

