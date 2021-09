Vannak olyan európai országok, ahol már minden veszélyeztetettet beoltottak: hogy áll Magyarország?

A koronavírus-járvány újabb hulláma előtt kulcsfontosságú kérdés, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályokat milyen arányban oltották be. Ennek apropóján megnéztük az európai országok adatsorait, és azt látjuk, hogy az idősek átoltottsága még azokban az országokban is magas, ahol az általános átoltottság alacsony. Vannak azonban egészen kiemelkedő eredmények: néhány országban a 60 év feletti populáció közel 100%-át beoltották. A járvány legfőbb terjesztői, a fiatalok átoltottságában viszont már óriási különbséget látunk országonként.

Az európai országok átoltottsága nagyjából egy időben futott fel, és mára már a teljes kontinens átlagos átoltottsága meghaladta a 60%-ot átlagosan (érdekesség, hogy bár Magyarországon a kontinens egy kiemelkedő gyorsaságú országa volt az oltásban, ma már jócskán az uniós átlag alatt van az átoltottság). Az oltási stratégiák viszont nem voltak egyformák: voltak országok, amelyek előbb a legveszélyeztetettebb csoportokat (idősek, krónikus betegek stb.) oltották be, míg egyéb országok inkább a mobilis, vírusterjedés szempontjából nagyobb kockázatokat hordozó csoportokat oltották (ergo a fiatalabbakat).

A negyedik hullám küszöbén érdemes megnézni, hogy Magyarország hogy áll európai viszonylatban az egyes korcsoportok átoltottságában.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint Magyarország azon európai országok között van, ahol viszonylag egyenlően oszlik meg az egyes korcsoportok közti átoltottság, azaz nem kiemelkedő az idősebb korosztály átoltottsága. Nálunk például a 80 év felettiek átoltottsága legalább egy oltással 75%, míg a 70 és 79 év közöttiek körében 86%-os az átoltottság. Ez nem kimagasló arány, a 60 és 69 év közöttiek 77,8%-a kapott legalább egy oltást, míg az 50 és 59 év közötti átoltottak aránya szintén 70% felett van.

Magyarország nem az egyetlen ország, ahol nem a legidősebb korosztályt oltották be a legnagyobb arányban. Hasonló a helyzet Észtországban, hol a 80 év felettiek mindössze 65,4%-a kapott egy oltást, míg a 70 és 79 év közöttiek 75%-a védett legalább részben. Érdekesség, hogy sok olyan európai ország van, ahol a teljes idős népesség be van oltva: ide tartozik például Ausztria, a skandináv országok, és a déliek közül Spanyolország és Portugália is.

Érdemes a teljes átoltottságot nézni

A fenti ábra azoknak az arányát mutatta, akik legalább egy oltást kaptak a koronavírus ellen. Az egy oltás is jobban véd, mintha az illető nem lenne beoltva, így különösen az idős csoportokban fontos a magas átoltottság, de a szakértők szerint a delta variáns ellen legalább két oltás kell az érdemi védelemhez.

Ha a teljes átoltottságot nézünk, akkor némileg alacsonyabb védettségi arányt látunk az európai társadalmakban,

azaz kimutatható mértékben vannak olyanok, akik nem vették fel a második oltásukat. Az alábbi táblázatban már kevesebb olyan országot látunk, ahol az egyes korcsoportokon belül 100%-os az átoltottság: Dánia, Írország és Spanyolország azok az országok, ahol minden 80 év felettit beoltottak, Izland, Málta és Portugália esetén a 70 és 79 éves korosztályok teljes átoltottságát látjuk.

Magyarországon leginkább a 18-24, valamint a 24-49 éves korosztály tagjai azok, akik csak egy oltást vettek fel: a két korosztályban 3,7 és 3,2%-pont a különbség az egy oltással védettek és a teljes védettséget élvezők között. Érdekesség, hogy a 18 év alattiak körében csak 1,6%-pont a különbség az arányban, 60 fölött pedig kicsivel több, mint 2%-pont.

Hol állunk az európai rangsorban?

A teljes védettséget mutató fenti táblázatból a könnyebb áttekinthetőség végett kigyűjtöttük azokat az adatokat, amelyek a leginkább veszélyeztetett korosztályok átoltottságát mutatja. Ez alapján látszik, hogy Magyarország az európai középmezőny alján van a legvédettebb korosztályok teljes átoltottságában, a régiós országokhoz képest viszont kifejezetten jó a helyzetünk. Az idősek átoltottsága ugyanis jellemzőek a kelet-közép-európai régióban a legrosszabb (ez természetesen az általános átoltottsággal is összefügg, amely ezekben az országokban alacsonyabb, mint Nyugat- és Dél-Európában, nem feltétlenül van tehát szó eltérő stratégiáról). A mi helyzetünkön ugyanakkor némileg ront a többi európai országhoz képest, hogy az idős korosztályban többen Sinopharm oltást kaptak, amelynek a hatékonysága kevésbé jó az idősek körében - de a kínai vakcinával oltottak arányára sajnos nem áll rendelkezésre adat az ECDC-nél.

Spanyolország, Írország, Izland, Dánia, Portugália és Málta azok az országok, ahol a többi európai országhoz képest jelentősen magasabb, közel 100%-os az idősek átoltottsága, így ezekben az országokban relatíve enyhébb lehet a következő járványhullámok súlyossága - feltételezve, hogy az országok hasonló járványügyi védekezési lépéseket alkalmaznak.Természetesen ennél az országcsoportnál is igaz, hogy az általános átoltottság is magas, de az idősek 100%-os átoltottságából látszik, hogy

ezek az államok kiemelt figyelmet fordítottak a sérülékeny csoportok beoltására.

Különösen Írország, Portugália és Spanyolország érdekes, ahol az idősek magas átoltottsága mellé a fiatalok kifejezetten alacsony átoltottsága párosul: míg például Írországban a 80 év felettiek 100%-át immunizálták, addig a 18-24 éves csoportban 59%-os az átoltottság. Ellenben Dániában, Izlandon, Máltán a 80 felettiek közel 100%-os átoltottsága mellett a 18-24 éves korosztályban is 70% feletti az oltottság. Az alábbi ábrán oszloponként mutatjuk hőtérképpel, hogy melyik országban mekkora az egyes korcsoportok átoltottsága:

A fiatalok korcsoportokban óriási különbségeket látunk országonként

Érdemes azt is megnézni, hogy a fiatalabb korosztályok milyen átoltottságot élveznek, mert az iskolakezdéssel ezek a korosztályok lehetnek a járván fő terjesztői. Ismételten a fenti, második táblázat adatait használjuk, és

kijelenthetjük, hogy magas átoltottságról a legfiatalabb korcsoportokban egyik országban sem beszélhetünk.

Ez természetesen nem meglepő, hiszen az Európában alkalmazott vakcinák többségét 12 év alatt nem lehet beadni egyelőre, így a 18 év alattiak korcsoportjának átoltottságát erősen lehúzza ez az adminisztratív akadály. A 18-24 éves korosztályok átoltottságában viszont jelentős eltéréseket látunk országonként.

Ismételten Izland, Málta, Dánia, Írország említhető, valamint Belgium: ezekben az országokban magas az egyetemistákat magában foglaló korcsoport, a 18-24 évesek átoltottsága, míg Bulgáriában, Finnországban, Svédországban, Horvátországban és Romániában alacsony. Mint az látszik, semmilyen földrajzi vagy gazdasági adottság nem befolyásolja, hogy a 18-24 év közöttieknek mekkora az átoltottsága országonként, így ez az a korcsoport, ahol a leginkább érvényesülnek az eltérő nemzeti oltási stratégiák.

Címlapkép: Getty Images