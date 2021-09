A globális chiphiány tovább gyötri az autóipart és ez a vásárlóknak is fájni fog

Néhány hónap leforgása alatt a globális chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát, mostanra gyakorlatilag nem maradt olyan szereplő, amelynek működésére kisebb vagy nagyobb mértékben ne lett volna kedvezőtlen hatással a jelenség. Ráadásul egyre több jel utal arra, hogy a félvezetők hiánya tartósan velünk marad, a chipellátás csak 2023-ban állhat teljesen helyre. Mindez az autóiparnak és a vásárlóknak egyaránt fájni fog: előbbiek a költségeik emelkedésére számíthatnak, miközben hatalmas kihívást jelent majd számukra a gyártás folyamatos biztosítás, utóbbiak pedig az új autók további drágulására készülhetnek.

A globális chiphiány kialakulásában kulcsszerepet játszott, hogy az autógyártók a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptett lezárások, illetve az ezek nyomán tapasztalható drasztikusan csökkenő autóeladások hatására jelentősen visszavágták megrendeléseiket a félvezetőgyártók irányába. Ezzel egy időben viszont a szórakoztatóelektronikai cikkek gyártói, amelyek eleve a teljes piac legnagyobb hányadát adták, megnövekedett igényt támasztottak a chipek iránt. A korlátozások feloldásával természetesen megugrott a járművek eladása is, amelyek előállításában kulcsszerepe van a félvezetőknek, különösen egy olyan időszakban, amikor már minden a digitalizáció és az elektrifikáció körül forog. A gyártók viszont a termelésük felfuttatásával párhuzamosan hiába akartak egyre több chipet vásárolni, rádöbbentek, hogy a beszállítóik nem képesek kielégíteni a megnövekedett keresletüket.

Eljött az a pillanat, amikor rá kellett jönnünk arra, hogy az elektronikai berendezések gyártói, legyen szó akár mobiltelefon-gyártókról, számítógépgyártókról, vagy éppen okoshűtő-gyártókról, jelentős versenytársaink, amelyek a létfontosságú alkatrészekért, jelen esetben a nélkülözhetetlen félvezetőkért többet tudnak fizetni, mint amennyit a járműipar akar vagy éppen tud – értékelte korábban a helyzetet az egyik legnagyobb magyarországi autóipari beszállító vezére.

A globális chiphiányt olyan előre nem látott események is súlyosbították, mint a Szuezi-csatorna eltorlaszolása, az extrém hideg téli időjárás Texasban, ahol jelentős chipgyártói kapacitások vannak, a japán Renesas Electronics egyik félvezetőgyárában bekövetkezett tűzeset és a koronavírus delta variánsának ázsiai megjelenése, terjedése.

Mindezek együttes hatására gyakorivá váltak a rövidebb- hosszabb ideig tartó ideiglenes gyárleállások világszerte 2021-ben, amelyek jelentős kiesést eredményeztek a vezető autógyártók termelésében és ha mindez nem lenne éppen elég, egyre több jel utal arra, hogy a jelenség tartósan velünk maradhat.

A chipellátás 2023-ban állhat helyre teljesen

A chiphiány enyhítése érdekében az érintett szereplők számos intézkedést hoztak, a gyártók elkezdték felpörgetni a termelésüket, amelynek eredményeként a világ kilenc legnagyobb chipgyártójának készletállományának értéke elérte a 64,7 milliárd dollárt június végén, ami történelmi csúcsot jelentett. A világ legnagyobb chipgyártója, a Taiwan Semiconductor (TSMC) például optimalizálta a termelését január és június között, aminek köszönhetően 30 százalékkal növelte az autógyártáshoz szükséges chipek gyártási volumenét éves alapon. Mások is követték a TSMC példáját, beleértve az Intelt, a Samsungot, a Micron Technologiest, az SK Hynixet, a Western Digitalt, a Texas Instrumentset, az Infineont, illetve az STMicroelectronicsot.

A már meglévő kapacitások jobb, hatékonyabb kihasználása mellett sokan döntöttek úgy, hogy újabb tőkeberuházásokat hajtanak végre annak érdekében, hogy újabb chipgyártó-kapacitásokat hozzanak létre. Ebben egyébként a cégek partnerei a világ vezetői nagyhatalmai is, amelyek sorra jelentik be, hatalmas összegeket kívánnak elkölteni a saját félvezetőgyártásuk bővítésére, hogy ezzel csökkentsék a külföldtől való függőségüket a stratégiailag kiemelten fontosságú szektorban.

Az autógyártók pedig elkezdtek átállni a minimális készletmennyiségen alapuló úgynevezett „just-in-time” modellről egy olyanra, amely a tartalékok magasabb arányán alapul. Tették és teszik mindezt annak érdekében, hogy az ellátási láncban várható újabb fennakadásokat ki tudják simítani, folyamatosan biztosítani tudják a termeléshez elengedhetetlenül fontos alkatrészeket. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy mostanra számos autóipari vállalat beszerzésének elsődleges feladatává vált a termeléshez szükségek chipek biztosítása.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az idén elindított tőkeberuházások még hosszú ideig nem lesznek hatással a kínálat alakulására, ugyanis az új gyártási kapacitások kiépítése 12-18 hónapot is igénybe vehet.

A kapacitások jobb kihasználása miatt a félvezetők kínálata mindenképpen bővülni fog 2021 végéig, a chiphiány, mint globális probléma viszont velünk marad 2022-ben, de lehet, hogy még 2023-ban is – jelentette ki Malcolm Penn.

A Future Horizons iparági elemzőcég vezérigazgatója szerint 2021 negyedik negyedéve kulcsfontosságú lesz és érdemi információval szolgálhat a jövőre nézve.

Ebben az időszakban ugyanis jellemzően csökken az autóipar által támasztott kereslet a chipek iránt, amely lehetőséget teremt a félvezetőgyártóknak arra, hogy elkezdjék ledolgozni lemaradásukat a már befutott megrendelések tekintetében.

A látványos chipdrágulás borítékolható – Az autóiparnak és a vásárlóknak egyaránt fájni fog

A kialakult helyzetet, a látványosan megugró keresletet a világ vezető chipgyártói természetesen igyekeznek kihasználni arra, hogy érdemben növeljék bevételeiket és profitjukat. A TSMC piaci források szerint 10-20 százalékos áremelésre készül például, a legfejlettebb félvezetők ára 10 százalékkal, míg másoké, mint például, amit az autóipar is használ, 20 százalékkal emelkedhet akár már az év végén.

Természetesen mindezt azt jelenti, hogy az autógyártók drágábban jutnak majd hozzá a termeléshez kiemelten fontos alkatrészekhez, a megnövekedett költségeket pedig aligha fogják egy az egyben vállalni, vélhetően inkább áthárítják majd a vásárlókra, vagyis tovább drágulhat az új autók ára.

A globális chiphiány ugyanakkor nem csak az új autók árára van kedvezőtlen hatással, az Egyesült Államokban például a Ford és a General Motors gyárleállásai azt eredményezték, hogy a használtautók átlagára 25 410 dollárra emelkedett a második negyedév végére, amely azon túl, hogy 21 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, történelmi rekordot is jelentett az Edmunds statisztikái szerint. Jeff Dyke, a Sonic Automotive elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy a helyzet javulhat az előttünk álló hónapokban, az új autók gyártásának felpörgetésével, a kényszerű leállások kiküszöbölésével csökkenhet majd a használt autók ára is az Egyesült Államokban.

A magyarországi autógyártást is érzékenyen érinti a chiphiány

A globális chiphiány okozta problémák ellenére a június közepén megrendezett Járműipar 2021 konferenciánkon a résztvevők legnagyobb hányada optimista volt a 2021-es évet illetően.

43 SZÁZALÉKuk SZÁMÍTott ARRA, HOGY 10-20 SZÁZALÉK KÖZÖTTI TERMELÉS NÖVEKEDÉST ÉR EL IDÉN 2020-HOZ KÉPEST.

A válaszadók közel harmada szintén optimista volt az idei évet illetően, ők maximum 10 százalékos termelés növekedésre számítottak tavalyhoz képest. A megkérdezetteknek pedig durván a negyede számolt úgy, hogy stagnál vagy kisebb-nagyobb mértékben csökken a termelése idén.

A félvezetők hiánya ugyanakkor a magyar autógyártást újra és újra nehéz helyzetbe hozza, a hazai üzemek 2021-ben már több alkalommal is a termelésük ideiglenes felfüggesztésére kényszerültek. Legutóbb a Magyar Suzuki jelentette be, hogy a járművekhez szükséges mikrochipek hiánya miatt az esztergomi gyárában szeptember 6. és 18. között leáll a termelés. Nem sokkal korábban a kecskeméti Mercedes-gyár is bejelentette, hogy ideiglenesen leállítja a termelését a félvezetők hiánya miatt, a vállalat legutóbb április közepén kényszerült hasonló lépésre.

Az egyes szereplők a kényszerű leállásokat igyekeznek az éves beruházási tervben szereplő feladataik megvalósítására, a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, vagy éppen új modell sorozatgyártásának előkészületeire felhasználni.

A KIESŐ HETEKET VISZONT EGYRE NEHEZEBB LESZ PÓTOLNI A GYÁRTÁSBAN, AMELYNEK HATÁSÁRA CSÖKKENHET A FELPATTANÁS MÉRTÉKE A RENDKÍVÜLI KIHÍVÁSOKKAL TERHELT 2020-AS ÉV UTÁN.

