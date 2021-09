Nem hívták meg Oroszországot a koronavírus elleni csúcstalálkozóra

Oroszország egyelőre nem kapott meghívást az Egyesült Államoktól a Joe Biden elnök által tervezett, a Covid-19 elleni küzdelemről tartandó csúcstalálkozóra - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Peszkov kérdésre válaszolva a Politico című napilapnak arra a csütörtöki közlésére reagált, amely szerint a Biden-kormányzat nemzetközi csúcstalálkozót készül rendezni az ENSZ-közgyűlés általános vitája 76. ülésszakának jövő heti megnyitása alkalmából az új koronavírus-járvány elleni küzdelemről, és erről a szándékáról már több országot értesített. A Kreml szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin nem szándékozik New Yorkba utazni a világszervezet tanácskozására.

Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter egy csütörtöki moszkvai tanácskozáson azt mondta, hogy a G20-csoportbeli hivatali partnerei a Szputnyik V vakcinát a legjobbnak nevezték az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség megelőzésében.

"Ez talán az elmúlt évtizedekben az első áttörés az (orosz) orvostudományban, amikor a gyógyszerkészítményt az egész világon ismerik. Most, a G20-találkozón egészségügyi miniszterek azt mondták: a Szputnyik V a legjobb készítmény a megelőzésre" - mondta a tárcavezető.

Murasko nem nevezte meg, hogy mely partnerei nyilatkoztak így az orosz oltóanyagról. A G20 csoportnak tagja az Egyesült Államok, az EU, három uniós tagállam, valamint több más olyan ország is, köztük Kínával, ahol az orosz vakcinák használatát nem engedélyezték. A Szputnyik V-t 70 országban alkalmazzák, ezek lakossága együttvéve négymilliárd embert tesz ki, de egyelőre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyása is várat magára.

Korábban az orosz egészségügyi miniszter sürgette, hogy a G20-csoport tagjai kölcsönösen ismerjék el egymás vakcináit.

Közben Oroszországban az igazolt fertőzöttek száma 18 380-nal 7 084 282-re emelkedett a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. A napi növekmény 0,26 százalék, az új esetek 7,5 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 553 757-re, a halottaké 794-gyel 190 376-ra, a felépülteké pedig 19 639-cel 6 340 151-ra nőtt. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 182,3 millió, az elmúlt napon pedig 422 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 129 592 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Címlapkép: Getty Images