Szigorít a beutazási feltételeken Horvátország - Nem mindegy, mikor kaptuk az oltást

Horvátország új beutazási szabályozást vezetett be, amelynek értelmében csak kilenc hónapig tudják elfogadni az oltást – írja az Index a konzuli szolgálat honlapjára hivatkozva.

A megjelent tájékoztatás szerint az érvényes digitális COVID igazolvány felmutatásával korlátozásmentes és szabad a beutazás Horvátországba. A digitális COVID igazolványnak ugyanakkor igazolnia kell a teljes beoltottságot, vagy a betegségen való átesettséget az utazást megelőző 9 hónapon, azaz 270 napon belül.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy a horvát hatóságok elfogadják a Pfizer/Moderna/Astra Zeneca/Sputnik/Sinopharm és Janssen oltóanyagokat.

A VÉDŐOLTÁSOKAT UGYANAKKOR AZ OLTÁS FELVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT LEGFELJEBB 270 NAPIG FOGADJÁK EL ÉRVÉNYESNEK.

A szabad határátlépéshez elegendő az oltások (mindkét dózis) felvételéről szóló igazolást felmutatni, amelyet nem szükséges lefordíttatni. A Janssen vakcinával oltott személyeknél a szabad beutazás az oltás felvételét követő 15. naptól él.

Az Index felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ez a szabályozás életben marad jövőre is, akkor azoknak a személyeknek, akik augusztusban felvették a harmadik oltást, új be kell majd oltatni magukat, amennyiben a nyári hónapokban szeretnének Horvátországba látogatni.

Hangsúlyozták azt is, hogy a megfelelő oltás hiányában a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) vagy a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával is be lehet lépni Horvátországba.

