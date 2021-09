Súlyos visszaélésekre figyelmeztetnek az orosz parlamenti választások kapcsán

Bár valószínűleg a jelenleg kormányzó Egységes Oroszország végez majd az első helyen, az azonban kérdéses, hogy az eredménye elegendő lesz-e egy alkotmányozó többséghez, vagy csupán abszolút többséget sikerül elérnie.

A kormánypárt jelenleg a parlament alsóházaként funkcionáló Állami Dumában a mandátumok háromnegyedét birtokolja. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kormánypárt jelenlegi népszerűségi mutatói mellett igen nehéz lenne alkotmányozó többséget szerezni csalás nélkül.

Ebbe illeszkedik bele az is, hogy Oroszországban az elmúlt hónapokban átfogó támadást indítottak, civil szervezetek, a jogvédő csoportok és a média különböző képviselőivel szemben. Betiltották emellett a jelenleg bebörtönzött ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij támogatói által kifejlesztett applikációt is, amivel az ellenzéki politikus „okos szavazásra” próbálta bírni a választókat. Tovább erősíti a visszaélések lehetőségét, hogy még a korábbiakhoz képest is kevesebb megfigyelő vesz részt a voksoláson.

A jelenlegi vezetés sem optimista, erre enged utalni az, hogy az utóbbi időszakban több, állami felügyelet alatt álló közvéleménykutató intézet is lefelé módosította a kormánypárt várható eredményét, illetve a várható részvételt.

A taktikai szavazás intézményéből leginkább a parlamentben második legnagyobb frakcióval bíró Kommunista Párt profitálhat, jóllehet fajsúlyos kérdésekben ők sem szoktak szembemenni a jelenlegi orosz vezetés akaratával.

Címlapkép forrása: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images