Korrupcióval bukott a különleges ügyészség volt vezetője Szlovákiában

A Pozsony melletti Bazin (Pezinok) városának különbírósága tizennégy év börtönnel sújtotta hétfőn Dusan Kovácikot, a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró szlovákiai különleges ügyészség egykori vezetőjét. A törvényszék tájékoztatása szerint a volt ügyészt a többi között korrupcióval, hivatali visszaéléssel és egy bűnszövetkezet támogatásával gyanúsították, s minden vádpontban bűnösnek találták. Az ítélet értelmében vagyonát az állam elkobozza. A bírósági döntés azonban még nem jogerős, sőt Kovácik már be is jelentette, hogy fellebbezni fog és akár a legfőbb bíróságig is elviszi az ügyet. A végleges döntés ezzel még hónapokig várathat magára.