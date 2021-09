Diktatúrát épít Tunézia elnöke

Rendkívüli intézkedések életbe léptetését jelentette be szerdán Kaesz Szaíd tunéziai elnök, amelyekkel de facto rendeleti kormányzást vezet be. Az államfő bejelentette, hogy különleges rendelkezéseket léptetett életbe a törvényhozói és végrehajtói hatalom gyakorlása érdekében - közölte az elnöki hivatal, amely a részletekre nem tért ki.

A közlemény szerint Szaíd bizottságot hoz létre, amelynek a feladata Tunézia politikai rendszerének a javítása lesz, és fenntartja a parlament júliusi felfüggesztését. Az új rendelkezések, amelyek célja, hogy a 2014-ben elfogadott alkotmány alapján létrehozott, egyfajta elnöki-parlamenti köztársaságot elnöki köztársasággá alakítsák, a tunéziai Hivatalos Közlönyben jelentek meg.

"A törvényhozói jellegű okmányok a köztársasági elnök által aláírt rendeletek formájában jelennek meg" - olvasható az egyik cikkben. Egy másik cikk szerint "az elnök gyakorolja a végrehajtó hatalmat egy kormányfő által vezetett minisztertanács segítségével". A köztársasági elnök elnököl a kormányüléseken, bízza meg, és váltja le a kormányfőt - olvasható még a rendelkezésekben.

Az eredetileg érvényben lévő rendszerben a végrehajtó hatalom jelentős része a kormány kezében volt, és a Szaíd által bejelentetett intézkedések egyértelműen az elnök hatalmát növelik. Szaíd bírálói államcsínnyel vádolták az elnököt július 25. után, amikor menesztette a kormányfőt, felfüggesztette a parlamentet és megragadta a végrehajtói hatalmat. Augusztus 24-ig "újabb rendelkezésig" meghosszabbította az intézkedést. Két hónappal később azt várták, hogy módosítja az ország 2014-ben elfogadott alkotmányát. Az észak-afrikai arab ország a 2011. évi "arab tavasz" után demokratikus államrendet vezetett be.

Az elnök ígéretei ellenére továbbra is halogatja az új miniszterelnök kinevezését, miközben válságban van az államháztartás. Az elnök a hivatala szerint azt is közölte, hogy továbbra is tiszteletben tartja a hatályos alkotmány valamennyi olyan elemét, amely nem mond ellent az általa bevezetett különleges intézkedéseknek.

Rasíd Ganúsi, a mérsékelten iszlamista Ennada párt vezetője szerint Kaesz Szaíd kijelentései az alkotmány hatályon kívül helyezését jelentik, amit a pártja nem fogad el.

Egy katonai bíróság kedden börtönbüntetésre ítélte az iszlamista Karama párt két parlamenti képviselőjét - közölte egy ügyvéd. Az ítéletet a parlament júliusi felfüggesztése után emberi jogok helyzete miatt fokozódó aggodalmak közepette mondták ki. Nidal Szaúdi és Szaíf Eddin Malhúf, a párt egyik vezetője és a parlamentben Szaíd elnök heves bírálója ítéletével immár öt parlamenti képviselő ül börtönben.

Címlapkép: Getty Images