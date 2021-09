Jön az új hidegháború? Könnyen elképzelhető, hogy már el is kezdődött

Visszatért a hidegháború, ahogy azt a szakértők gondolják? A szabad világ újra növekvő autoritarianizmussal néz szembe? A nagyhatalmi versengés újbóli felerősödése a szövetségépítés külső előmozdítójaként fog működni? Természetesen, ha a múlt héten bejelentett, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália részvételével létrehozott, AUKUS-ra keresztelt, indiai-csendes-óceáni védelmi szövetségből indulunk ki, akkor határozott igen a válasz. Ezt a nézetet erősíti a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) új közvélemény-kutatása is, amelyet 12 EU-tagállamban vettek fel. A megkérdezett európaiak közel kétharmada úgy véli, hogy egy új hidegháborúhoz hasonlítható szakadás alakul ki Kína és az Egyesült Államok között. Ebben az új konfrontációban azonban van egy csavar: a legtöbb uniós polgár nem érzi úgy, hogy saját országa részt vesz ebben a háborúban.

Jóval azelőtt, hogy az AUKUS-ügy miatt a francia kormány Washington és London által elkövetett árulásról beszélt, sok európai országban a polgárok igen ambivalensen viszonyultak az új globális konfrontációról szóló értékelésekhez. Valójában a megkérdezettek csupán 15 százaléka véli úgy, hogy saját országa hidegháborúban áll Kínával, míg 59 százalék szerint országa továbbra sem vesz részt a konfliktusban. Vannak nüansznyi különbségek a különböző tagállamok között, azonban az átfogó kép ugyanaz: az ECFR-felmérésben szereplő országok mindegyikében többségben vannak azok, akik úgy vélik, országuk nem vesz részt az új hidegháborúban, mint azok, akik szerint valószínűleg hidegháború zajlik.

Emmanuel Macron európai stratégiai autonómiát kíván kiépíteni az USA-tól való függés alternatívájaként. A felmérésünk eredménye azonban azt mutatja, hogy az európai közvélemény nagy része szemében Brüsszel az Amerikától leginkább függő szövetségesként, és nem egy alternatív pólusként jelenik meg. Az Oroszországgal vagy Kínával való konfrontáció kérdésében az európaiak jellemzően Brüsszelre – és nem a saját országaikra – tekintenek úgy, mint amely Európa legaktívabb résztvevője ezeknek a konfliktusoknak. Az európaiak 31 százaléka úgy véli, hogy Brüsszel feltehetően vagy egyértelműen hidegháborúban áll Kínával, ami azt jelenti, hogy kétszer annyian vélik úgy, hogy az EU hidegháborút folytat Kínával, mint amennyien azt gondolják, hogy országuk áll hidegháborúban Kínával. Oroszország vonatkozásában a többség úgy gondolja, hogy az EU hidegháborúban áll Oroszországgal: 44 százalék vélekedik így, míg 26 százalék szerint nincs szó hidegháborúról.

Habár túl korai lenne következtetéseket levonni arról, hogy milyen hosszú távú következményei lesznek ezeknek a trendeknek, az egyértelmű, hogy rövidtávon a Kínával és Oroszországgal szembeni transzatlanti kapcsolatok jellege nem esik majd egybe a közvélemény elgondolásaival. A felmérés négy látható megosztottságot tár fel az európai fővárosok és Washington között, amelyek feszültségeket okozhatnak a transzatlanti szövetségben, illetve az EU-tagállamok fővárosai és az EU intézményei között.

Ezek közül az első megosztottságot a kínai és az orosz autokrácia által jelentett ideológiai kihívás Washington és a Biden-adminisztráció általi keretezése jelenti. A hidegháborúhoz hasonló forgatókönyvre vonatkozó értelmezésük, amelyben a demokratikus Nyugat egységesen lép fel az autokráciával szemben, nem tükrözi az európai felfogást. Az ECFR adatai szerint kevés európai látja az autokrácia versus demokrácia felállást a globális politika megértésének nagyon hasznos módjának. A felméréséből kiderül, hogy a megkérdezettek legnagyobb része szerint egy adott politikai rendszer természete nem eléggé ad magyarázatot a kormányok kudarcára vagy sikerére a járvány vagy a klímaváltozás kezelése terén. Még a globális biztonsághoz való hozzájárulás kérdésében is a megkérdezettek csupán 50 százaléka ért egyet azzal, hogy e téren a demokráciák többet tesznek, mint az autokráciák, miközben 36 százalék úgy véli, hogy az adott rendszer típusa e tekintetben nem jelent különbséget.

A következő megosztottság arra vonatkozik, hogy az európaiak körében nincs egyetértés arról, hogy létezik-e egyáltalán a létüket fenyegető veszély (egzisztenciális fenyegetés). Az első hidegháború alatt az emberek készek voltak újrarendezni a prioritásaikat a szovjet tankokkal vagy a nukleáris holokauszttal szembeni védelem érdekében. Most kevés európai vélekedik így Hszi Csin-ping Kínájáról, és csak 5 százalékuk gondolja azt, hogy Kína „uralja a világot”. Talán még aggasztóbb lehet a brüsszeli és washingtoni döntéshozók számára, hogy a megkérdezettek kevesebb mint 10 százaléka gondolja azt (olyan tagállamokban, mint Németország vagy Franciaország), hogy támaszkodni lehet az amerikai biztonsági garanciákra, és a megkérdezettek mintegy harmada úgy véli, hogy erre „egyáltalán nincs is szükség”. Továbbá nem valószínű, hogy az AUKUS-megállapodás bármiféle bizalmat keltett volna az amerikai külpolitika iránt, vagy csökkentette volna az azzal szembeni szkepticizmust.

Az ECFD legújabb adatai részletesen rámutatnak az európaiak körében tapasztalható ezen felfogásbeli változás mögött álló tényezőkre. Eszerint amikor azt kérdezték a válaszadóktól, hogy szerintük mely ország bír a legnagyobb hatalommal a világon, a legtöbb megkérdezett egyáltalán nem a nagyhatalmakra gondolt. Például az európaiak csupán 13 százaléka vélekedik úgy, hogy az amerikai kormányzatnak van a legnagyobb hatása arra, miként folynak a dolgok a világban. Továbbá a megkérdezettek csak 6 százaléka gondolja ezt Kínáról. Mindent összevetve az európaiak jellemzően úgy vélik, hogy napjainkban nemállami aktorok, vállalatok és szupergazdag magánszemélyek alkotják a világ legbefolyásosabb csoportjait.

A harmadik megosztottságot inkább földrajzi, mintsem történelmi tényezők magyarázzák. Sokatmondó, hogy az európaiak valóságosabbnak tartják az Oroszországgal való konfliktust, mint a Kínával valót. Ahogy azt már említettük, a megkérdezettek csupán 31 százaléka véli úgy, hogy az EU és Kína között hidegháború zajlik, azonban Oroszország esetében 44 százalékos többség gondolja így. Ez a sajátos földrajzi fókusz egy fontos különbséget jelez az előző hidegháborúhoz viszonyítva: az amerikai-kínai összecsapásnak globális dimenziója van, de ennek nem Európa a helyszíne, a konfrontáció fő terepe valószínűleg Ázsiában lesz. Ebben az új szcenárióban Európának hasonló a helyzete, mint amilyen Japáné volt 1989 előtt: egy megbízható szövetségese Amerikának, amely azonban kívül marad a konfrontáció fő színterein.

Az USA és Európa közötti fegyelmező ideológiai egység hiánya következtében, valamint amiatt, hogy Európára nem leselkedik egy egzisztenciális fenyegetés a szomszédságából, összességében nem meglepő, hogy az európaiak eltérően gondolkodnak a szövetségek kötéséről, ami a megosztottság negyedik területét jelenti az európai fővárosok és Washington között. Ahogy azt az ECFR koronavírus-járvány előtt készített 2019-es közvélemény-kutatása kimutatta, az európaiak nagy számban a semlegességet választanák egy USA és Kína vagy USA és Oroszország közötti konfliktus esetén. Még Joe Biden tavalyi választási győzelme után is az derült ki, hogy a vizsgált országok választópolgárainak legalább fele továbbra is azt szeretné, ha kormánya ezt a semleges álláspontot fogadná el.

Ha a közvéleménykutatások az elmúlt pár évben kirajzoltak egy tartós tendenciát, akkor az az, hogy Washington és Brüsszel nehézségekbe ütközhet, amikor a közvélemény „társadalom egészére” kiterjedő támogatását kívánják megteremteni a nyugati demokrácia védelme érdekében. Kína és Oroszország autokráciájával szemben fellépni kívánó európai és amerikai vezetők törekvései zátonyra futhatnak, amikor kiderül számukra, hogy nincs mögöttük társadalmi konszenzus.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

