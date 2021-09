Repülő taxik gyártásába kezd a magyar kormány partnere

Az ügylet után az Embraer részvényei 11,75%-ot emelkedetek a brazil tőzsdén és vételi ajánlást kaptak a Goldman Sachstól.

A megállapodás értelmében az Embraer elektromos meghajtású kisrepülőgépekkel foglalkozó leánya, az Eve elektromos függőleges fel- és leszállásra képes légijárműveket ad el a Bristownak 2026-tól.

A felek abban is megállapodtak, hogy fejlesztenek egy teljesen új modellt, amely képes lesz városi körülmények közt repülni, összefüggésben az elektromos taxizással kapcsolatos felügyeleti elvárásokkal.

A héten az Eve a Helipass-szal is kötött hasonló megállapodást.

Az Embraer egyébként nemrég Budapesten is nyitott irodát, mely eseményen elhangzott az is, hogy különféle K+F tevékenységeket is Magyarországra telepíthetnek a jövőben.

A címlapképen egy fiktív repülő személyszállító drón szerepel, nem egy konkrét Embraer-modell. A kép csupán illusztráció. Fotó: Getty Images