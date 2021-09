Az előzetes becslések alapján győzhettek a szociáldemokraták - De kik alakíthatnak kormányt Berlinben?

A nyilvánosságra hozott információk alapján az SPD nyerte a választást, második helyen a CDU/CSU áll. Korai azonban még eredményt hirdetni. Egyrészt az eredmények még nem hivatalosak, másrészt olyan szoros az állás, hogy az uniópártok még fordíthatnak is. Harmadrészt pedig nem szabad elfeledkezni arról, hogy a CDU/CSU akár a második hely birtokában is kormányt alakíthat, ha elegendő pártot gyűjt össze egy működőképes koalícióhoz.

Mit mutatnak az első részeredmények a német választáson?

A Spiegel már nyilvánosságra hozta előzetes becslését, jelen állás alapján a mandátumok elosztása a következőképpen nézd majd ki:

CDU/CSU : 198,

SPD: 197,

Zöldek: 117,

AfD: 89,

FDP: 88,

Baloldal: 40,

Egyéb: 1

2017-ben a CDU toronymagasan végzett az élen 32,9 százalékkal, az SPD követte jelentősen lemaradva 20,5 százalékos eredménnyel. A jobboldali populista AfD 2017-ben a harmadik helyet szerezte meg 12,6 százalékkal, őket követte az FDP (10,7 százalék), a Baloldal (9,2 százalék), és a Zöldek (8,9 százalék).

Melyek a lehetséges koalíciók?

A választás nagy kérdése, hogy milyen kormánykoalíció fog alakulni Berlinben, az eddigi eredmények alapján számos opció elképzelhető.

Elméletben elegendő mandátum lenne egy Jamaica-koalícióra, amely CDU-Zöld-FDP együttműködést takarja, és a pártok színéről kapta a nevét. Ez a forgatókönyv is szerepelt az előzetes találgatásokban, de kérdés, hogy a jelentősen meggyengült CDU-val a Zöldek és az FDP (amely egyébként természetes szövetségese Merkel pártjának) mennyire szívesen dolgoznának együtt egy kormányban.

A jelenlegi mutatók alapján matematikailag elképzelhető lenne egy újabb nagykoalíció is a CDU/CSU és az SPD között, ennek a valószínűsége azonban igen csekély.

Hasonlóképpen elegendő mandátum lenne egy Németország-koalícióra (CDU/CSU, SPD, FDP) vagy egy Kenya-koalícióra is (CDU/CSU, SPD, Zöldek), mivel azonban az CDU/CSU-nak, illetve az SPD-nek sem fűlik a foga a közös kormányzás folytatásához, így ezek is kevésbé reálisak.

Kézenfekvő lehet viszont a közlekedési lámpa koalíció (SPD, FDP, Zöldek), azonban a pártokra nehéz egyeztetések várnának ez esetben a jelentősen eltérő programjuk miatt.

Az ideológiailag egységes vörös-vörös-zöld koalíció (SPD, Baloldal, Zöldek) is működőképes lehet, mivel az 5 százalékos bejutási küszöb alatt teljesítő pártok miatt akár 50 százalékos eredmény alatt is lehetne kormányt alakítani, a mostani exit poll eredmények alapján azonban ez még nem megállapítható. A vörös-vörös-zöld koalíciót külön valószínűtlenné teszi, hogy nagyon szűk többséget biztosítana és német társadalmat is megosztaná.

A pártok reakciói

Megszólalt Olaf Scholz is, aki szerint az SPD hatalmas sikert ért el, viszont figyelmeztetett, hogy hosszú még a választás éjszakája. Eközben miközben követői olyan hangosan ujjongtak, hogy a Spiegel szerint alig lehetett hallani a politikus nyilatkozatait.

Egy biztos, sokan azért ikszeltek az SPD-re, mert kormányváltást szeretnének. Azt szeretnék, ha Olaf Scholz lenne az ország következő kancellárja

– mondta az SPD kancellárjelöltje.

Scholz később az ARD-nek is nyilatkozott és azt mondta, hogy szeretne Németország következő kancellárja lenni, de a verseny még túl szoros. Kiemelte viszont, hogy „az SPD trendvonala pozitív, míg más pártoké lefele mutat.”

Vélhetően ezzel a CDU-ra utalt, amely a februári felmérések által mutatott 37%-os szavazati arányról ledolgozta magát 25%-ra.

Armin Laschet is megnyilvánult az eddigi eredmények kapcsán, amelyek nem túl pozitívak a pártjára nézve.

Nem lehetünk elégedettek a választás eredményeivel. A mostani választási eredmény egy nagy kihívás Németországnak és az összes demokrata pártnak

– mondta Armin Laschet, a CDU kancellár-jelöltje.

A CDU vezetése, beleértve Armin Laschetet most arról beszél, hogy hárompárti koalícióra lenne szükség az ország irányításához, Paul Ziemak, a CDU főtitkára konkrétan meg is nevezte a Jamaica-koalíciót, melyben a CDU a Zöldekkel és az FDP-vel közösen irányítana.

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy konzervatív-vezette kormány jöjjön létre

– fogalmazott Armin Laschet.

Mit mutattak az első exit pollok?

Az első exit pollok szerint szintén az SPD végzett az élen 26 százalékkal, a második helyen a CDU/CSU állt 24 százalékkal.

A többi parlamenti párt sorrendje a következő volt: Zöldek (14,5 százalék), FDP (12 százalék), AfD (10 százalék), Baloldal (5 százalék), többi párt 8,5 százalék.

A Reuters még ennél is szűkebb eredményről írt. A CDU/CSU és az SPD is 25-25 százalékot szerzett az ő exit polljuk szerint, míg a Zöldek a szavazatok 15 százalékát szerezték meg szerintük. Az FDP és az AfD 11-11 százalékot szereztek, a Baloldal pedig 5 százalékot szerezett mérésük alapján.

Az ARD exit polljai is a CDU/CSU vereségéről szóltak. Az intézmény szerint az uniópártok a voksok 24,7 százalékát szerezték meg, míg az SPD hajszállal, 24,9 százalékkal legyőzte őket. A Zöldek a szavazatok 14,8 százalékát, az AfD 11,3 százalékot, az FDP 11,2 százalékot, a Baloldal pedig 5 százalékot szerzett.

