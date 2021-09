Még több orosz légvédelmi rendszert vásárolna Törökország

Recep Tayyip Erdogan török elnök egy amerikai hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy Ankara még további orosz Sz-400-as rakétavédelmi rendszert vásárolna. A rendszerből az első ütegeket 2019-ben szerezte be Moszkvától, ami heves reakciót váltott ki Washington részről. Minderről vasárnap számolt be a Habertürk tekintélyes török hírportál.

A török államfővel a CBS amerikai tévécsatorna készített interjút, Erdogan arra kérdésre, hogy országa vásárol-e még az orosz légvédelmi rendszerből, azt a választ adta:

"Mi az hogy? Természetesen.

Erdogan hozzátette: "Ezek után senki nem avatkozhat bele, hogy a védelmi rendszerek terén melyik országtól mit és mennyit veszünk". "Ezt mi döntjük el" - nyomatékosította.

Törökország 2019-ben szerzett be Sz-400-as ütegeket Oroszországtól. A török-orosz ügyletet az Egyesült Államok élesen bírálta, és válaszul kizárta Ankarát az F-35-ös vadászbombázó fejlesztési programjából, felfüggesztette a harci repülőgép eladását is Ankarának, illetve további szankciókat is kilátásba helyezett a jövőben. 2020. december 14-én Washington újabb büntető intézkedésekkel sújtotta a török védelmi ipart. Ezek között szerepelt, hogy tilos amerikai exportengedélyek kiadása a török fegyverzetek beszerzését intéző, Hadiipari Elnökség (SSB) nevű hivatal részére, valamint befagyasztották a török hivatal négy vezető tisztségviselőjének bankszámláit, továbbá vízumkorlátozásokkal is sújtották őket.

A török államfő a minap New Yorkban török újságíróknak azt mondta, hogy Ankara és Washington kapcsolatai nem jók. A politikus rámutatott, hogy a korábbi amerikai elnökökkel ellentétben Joe Biden jelenlegi amerikai elnökkel sajnos nem indultak jól a kétoldalú kapcsolatok.

Erdogan szeptember 29-én Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik a Fekete-tenger partján fekvő orosz üdülővárosban, Szocsiban.

