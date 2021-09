Nagyot bakizott Armin Laschet a szavazáskor - Megint tőle hangos a német sajtó

Armin Laschet, a CDU/CSU kancellárjelöltje lényegében kisebb-nagyobb bakiknak tudhatja be azt, hogy az előzetes pollok alapján lehet, hogy elveszti a mai választást az uniópárt. Ma is bakizott egyet: úgy adta le a voksát, hogy tisztán látszott rajta, hogy mit ikszelt.

A német gazdaság eredménye és lehetséges hatása is téma lesz október 19-én a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján.

Armin Laschet, a CDU/CSU kancellárjelöltje népszerű politikus volt még februárban, popularitása azonban jelentősen megcsappant a választásokhoz közelítve kisebb-nagyobb bakik miatt. A politikus legismertebb hibája talán az, amikor nevetgélt, miközben a német köztársasági elnök együttérzését fejezte ki a nyári árvizek áldozatainak. Csak emiatt az egy incidens miatt két számjegyű népszerűség-csökkenést dokumentáltak az előzetes felmérésekben Laschet részére és közel két számjegyűt pártja számára.

Armin Laschet most a voksolásnál is bakizott: úgy adta le a szavazólapját, hogy tisztán látszott rajta, hogy mit jelölt meg rajta. Az eseményről fotó is készült.

Azért repült rá a német sajtó a bakira, mert elvileg minden leadott szavazatnak titkosnak kellene lennie Németországban, viszont most az egész ország megtudta, kire voksolt Armin Laschet. Talán nem meglepő, hogy a CDU kancellárjelöltje mindkét ikszet a CDU-ra húzta be. Egyes vélemények szerint ilyen formában le sem adhatta volna voksát a politikus.

Egyesek szerint szándékosan villantotta meg a kancellárjelölt a szavazólapját: tudta előre, hogy az eseményt felkapó német média majd plusz figyelmet irányít rá, ami a voksolás napján jól jön egy kancellárjelöltnek.

Címlapkép: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images