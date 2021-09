Német választás 2021: Armin Laschet hibázott, mutatjuk az utolsó felmérések eredményeit

Miután a választáson való részvételre bátorította az állampolgárokat, maga Frank-Walter Steinmeier is leszavazott. A köztársasági elnök egy berlini szavazókörben adta le voksát. Steinmeier nemcsak a szövetségi választáson szavazhatott, hanem a fővárosban rendezett tartományi választáson is. Ezen kívül véleményt nyilváníthatott egy népszavazási kezdeményezésről is, amelynek célja, hogy elérjék, hogy kötelező jelleggel megvásárolja az állam a legnagyobb német ingatlantulajdonos vállalatok vagyonát és kiadja az így megszerzett lakásokat bérlőknek. Összesen 243 ezer bérlakás kerülne így állami kézre Berlinben.

