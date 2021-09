A történelmi vereség történelmi változást idéz elő a CDU-ban?

A CDU/CSU választási veresége számos kérdést felvetett. Ezek közül az egyik, hogy mit ronthatott el a 16 éve kormányzó párt és kancellárjelöltje, Armin Laschet a kampány során, hogy ilyen mértékű történelmi vereséget kellett elszenvedniük. Nem túlzás azt állítani, hogy mind az uniópártok, mind pedig Laschet alábecsülték a kampány nehézségeit. Még érdekesebb kérdés azonban, hogy mi lesz Laschet sorsa, ha nem lesz belőle kancellár. Ugyan a politikusnak több lehetőség is rendelkezésére áll, ezek realitása azonban igen kérdéses.

Mi okozhatta a vereséget?

Egy választási vereség esetén teljesen természetes, hogy egy párt levonja a vonatkozó konzekvenciákat. Ez azonban a CDU/CSU esetében még nem történt meg, hiszen a pártszövetség jelenleg is minden erejével küzd azért, hogy a második hely birtokában is kormányra kerüljön egy koalíció élén.

Ennek ellenére már a választás előtt is körvonalazódtak azok a hibák, amelyek elvezethettek a párt történelmi vereségéhez, ezekről pedig érdemes szót ejteni.

A probléma többek között abból adódhatott, hogy Laschetet kancellárjelöltsége előtt viszonylag kevesen ismerték Észak-Rajna-Vesztfálián kívül, amit pedig tudtak róla, az főleg a koronavírus-járvány kezelésének minimum kérdéses eredményével volt kapcsolatos.

Közben azonban nem tudott saját üzeneteire építeni. Amikor egy riporter egy kampányeseményen megkérdezte Laschettől, hogy mit tenne elsőként egy győzelem esetén, a kancellárjelölt a digitalizáció felpörgetését nevezte meg és a klímaválság kezelést nevezte meg a gazdasági racionalitás mentén. Ezután a riporter rákérdezett, hogy van-e egy harmadik dolog, ami az eszébe jut, de Laschet nem tudott válaszolni.

Laschet minden bizonnyal alábecsülte a kampány nehézségeit, miután sikerrel nyerte el a CDU elnöki és kancellárjelölti címét. A kancellári pozíció jár ugyanis a legnagyobb hatalommal és felelősséggel a német politikában, amelyért folytatott versenyben a jelölteknek fel kell készülniük arra, hogy minden mozdulatukat figyelik majd és ebből fakadóan támadásoknak is ki lesznek téve.

Probléma lehetett az is, hogy Laschet nem a megfelelő emberekkel vette körül magát a kampány során, azaz olyanokkal, akiket nem, vagy csak nem régóta ismer. Pár hónapja például felvette csapatába Tanit Kochot, a Bild című német lap korábbi vezetőjét, remélve, hogy majd ő képes lesz lendíteni a kampányán, azonban éppen az ellenkezője történt.

Nem lenne azonban fair a választási fiaskót teljes egészében Laschet nyakába varrni. A CDU ugyanis az utóbbi években inkább kormánypártként pozícionálta magát, semmint egy hatalomért versenyző politikai tömörülésként.

Ha pedig ehhez hozzávesszük azt, hogy a mostani választáson nem indult Angela Merkel a „hivatali bónuszával”, feltehető, hogy a CDU/CSU egyszerűen nem volt képes egy, a kancellárhoz mérhető politikus felépítésére.

Mi lesz Armin Laschet sorsa?

Az eredmények fényében felvetődik az a kérdés is, hogy mi lesz Laschet sorsa a következő hetekben. Ennek kapcsán több forgatókönyv is terítéken van.

Laschet tegnap kijelentette, hogy a választási vereség ellenére is kormányt alakítana, ez azonban nem lesz könnyű feladat. Ehhez ugyanis az FDP-t és a Zöldeket is meg kellene győznie, amelyből utóbbiakkal gyűlhet meg igazán a baja. Emellett nem is venné ki jól magát, ha a második legnépszerűbb párt a harmadik és negyedik legnépszerűbbel összeállva megkerülné a választást megnyerő politikai formációt és kormányt alakítana. A kritikák hatására Laschet mai nyilatkozatában már igyekezett az erre irányuló CDU-s hangokat tompítani. Elmondása szerint nem állította azt, hogy kormányzásra jogosították volna fel őket a választásokkal és azt sem, hogy a közlekedési lámpa koalíció nem működik.

Ehhez ugyanis az FDP-t és a Zöldeket is meg kellene győznie, amelyből utóbbiakkal gyűlhet meg igazán a baja. Emellett nem is venné ki jól magát, ha a második legnépszerűbb párt a harmadik és negyedik legnépszerűbbel összeállva megkerülné a választást megnyerő politikai formációt és kormányt alakítana. A kritikák hatására Laschet mai nyilatkozatában már igyekezett az erre irányuló CDU-s hangokat tompítani. Ha nem lesz sikeres a próbálkozása és az SPD-nek sem sikerül a fent megnevezett pártokkal koalíciót kötnie, elméletben felvetődhet a CDU/CSU csatlakozása egy újabb nagykoalícióhoz , amelyben Laschet akár alkancellár is lehetne. Ez azonban már csak azért sem valószínű, mert sem a CDU/CSU sem pedig az SPD nem akar egy újabb nagykoalíciót , amelyet az FDP és a Zöldek is elleneznek.

, amelyben Laschet akár alkancellár is lehetne. , amelyet az FDP és a Zöldek is elleneznek. Ha a CDU ellenzékbe kerül, akkor Laschet elméletileg az ellenzék vezetője is lehet , mivel listáról bejutott a Bundestagba, ez azonban szintén valószínűtlen, mert a CDU-s parlamenti frakció jelenlegi vezetője, Ralph Brinkhaus már bejelentkezett a címre, Laschet pedig kijelentette, hogy nincsenek ilyen ambíciói, mivel kancellár szeretne lenni.

, mivel listáról bejutott a Bundestagba, ez azonban szintén valószínűtlen, mert a CDU-s parlamenti frakció jelenlegi vezetője, Ralph Brinkhaus már bejelentkezett a címre, Laschet pedig Laschet továbbra is Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, így elvileg erre a posztra is visszatérhet. A CDU-s politikus azonban már a kampány alatt kijelentette, hogy egy vereség esetén is inkább Berlinben maradna. Egy ajtót azonban mégis nyitva hagyott maga mögött. Ugyanis a helyi CDU csak a szövetségi választás után fog Laschet utódjáról dönteni Észak-Rajna-Vesztfáliában, amelyet többen bíráltak. Ennek ellenére ez a lehetőség is fennáll.

A CDU-s politikus Egy ajtót azonban mégis nyitva hagyott maga mögött. Ugyanis a helyi CDU csak a szövetségi választás után fog Laschet utódjáról dönteni Észak-Rajna-Vesztfáliában, amelyet többen bíráltak. Ennek ellenére ez a lehetőség is fennáll. Laschet tölti be jelenleg a CDU elnöki tisztségét, azonban nagyon kérdéses, hogy mekkora esélye van a cím megtartására a vereség fényében. Norbert Röttgen, a CDU parlamenti képviselője azt mondta erről egy friss nyilatkozatban, hogy most nincs itt az ideje a személyi kérdéseknek. Gitta Connemann, a CDU frakciójának helyettese már nem volt ilyen optimista: elmondása szerint ez a választás a párt történetének legrosszabb eredményét hozta, és ez nem maradhat következmények nélkül.

Mi lesz a CDU-val?

Nagy kérdés az is, hogy mi lesz a CDU-val a választás, illetve a koalíciós tárgyalások után. Bár egyelőre csak arra fókuszálnak az uniópártok, hogy valamilyen módon felállítsanak egy működőképes koalíciót, nem valószínű, hogy meg lehet úszni a változást.

Jens Spahn CDU-alelnök, aki jelenleg az egészségügyi miniszteri pozíciót tölti be a SPIegelnek ma adott interjújában kijelentette, hogy generációváltásra van szükség a párton belül, hogy sikerüljön erőt meríteniük a jövő kihívásaihoz.

Spahn számos fiatal CDU-s politikust is megnevezett, akik részt vehetnek a párt megújításában. Köztük van például a Saar-vidék miniszterelnöke, Tobias Hans, vagy Schleswig-Holstein kormányfője, Daniel Günther. Spahn említette még Carsten Linnemann CDU-s gazdaságpolitikus és Silvia Breher nevét is. A miniszter emellett hozzátette, hogy a CDU-ban megvan a potenciál, hogy egy 30 százalék fölötti párt legyen.

Az sem lenne meglepő azonban, ha Spahnnak is komolyabb szerep jutna a jövőben, hiszen országos szinten népszerű politikus. Azonban Friedrich Merz-re is érdemes lehet figyelni, aki Merkel párton belüli vetélytársa volt és csaknem tíz év után tért vissza a politikába, amikor januárban ő is indult a CDU elnöki székéért, de alulmaradt Laschettel szemben. Merz az utóbbi években a centrista irányvonalat képviselő CDU-val szemben a párt konzervatív szárnyához sorolható.

Címlapkép: Armin Laschet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, a CDU-CSU pártszövetség kancellárjelöltje (k) beszédet mond a CDU berlini eredményváró rendezvényén a német szövetségi parlamenti választás estéjén, 2021. szeptember 26-án. Fotó: MTI/EPA pool/Clemens Bilan