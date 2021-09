Történelmi pillanat: több elektromos autót adtak el Európában, mint dízelest

Korábban már számos alkalommal felhívtuk a figyelmet arra, hogy viharos gyorsasággal változik az Európai Unió autópiaca, az újonnan forgalomba helyezett személygépjárművek egyre nagyobb hányadát adják az alternatív meghajtású autók, míg a belsőégésű motorral szerelt járművek eladásai egyre kisebb részarányt képviselnek a teljes értékesítésen belül. A trend kristálytiszta, a részben és teljesen elektromos meghajtású autók előretörése megállíthatatlan, miközben a dízel autók piaca drámaian zsugorodik.

Ennek a folyamatnak az eredményeként most egy valóban történelmi esemény érkezett el:

A Jato Dynamics legfrissebb statisztikái szerint augusztusban több elektromos autót értékesítettek Európában, mint dízel motorral szereltet.

Múlt hónapban 151 737 plug-in hibrid és tisztán elektromos meghajtású autót értékesítettek Európában, amely a teljes piacnak a 21%-át jelentette. Dízel autóból viszont csak 141 637 darab fogyott, amely az európai összeladások 20 százalékát adta.

A Jato Dynamics statisztikáit hosszabb távon vizsgálva még jobban látszik, hogyan omlik össze a belsőégésű motorral szerelt járművek eladása és hogyan törnek előre az elektromos meghajtású autók az Európai Unióban.

Utóbbi járművek dinamikus terjedésében a kutatás és fejlesztésre fordított euró- és dollár tízmilliárdokon, az új, egyre fejlettebb technológiákon, a nagyvonalú állami támogatásokon, a dinamikusan bővülő töltőinfrastruktúrán, a tulajdonosi elvárásokon és a karbonsemlegesség elérése érdekében tett vállalásokon túl három tényező játszik kulcsszerepet:

Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási követelmények, amelyek be nem tartása esetén jelentős bírásokra számíthatnak az autógyártók A nemzetgazdasági érdekek És az egyre erősebb verseny

Ez a három tényező alapvetően meghatározza a vállalati szintű stratégiai döntéshozatalt az autóiparban, egyben érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy

EGYRE TÖBB AUTÓGYÁRTÓ ÍTÉLI HALÁLRA A BELSŐÉGÉSŰ MOTOROKAT ÉS JELENTI BE, HOGY BELÁTHATÓ IDŐN BELÜL KIZÁRÓLAG ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰVEKET GYÁRT ÉS ÉRTÉKESÍT MAJD.

Ráadásul, ha mindez nem lenne éppen elég, egyre több ország és nagyváros üzen hadat a belsőégésű motorral szerelt autóknak, különösképpen a dízeleknek, és most már azt is elmondhatjuk, hogy Brüsszel is betiltaná a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től.

MINDEZT VÉGIGGONDOLVA NEM CSODA, HOGY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN LÁTVÁNYOSAN CSÖKKENT A BELSŐÉGÉSŰ MOTORRAL SZERELT AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE AZ ÖSSZELADÁSOKON BELÜL ÉS MOSTANRA ELJUTOTTUNK ODA, HOGY ELURALKODOTT A DÍZELUNDOR EURÓPÁBAN.

Forrás: Jato Dynamics

Címlapkép forrása: Getty Images