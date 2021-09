Kétségbeejtő számok a koronavírusról - Tombol a járvány a szomszédainknál

Hivatalosan az Egyesült Államokban azonosították a legtöbb koronavírus-fertőzöttet, 43,3 millió főt a mai napig. A halálos áldozatok száma 695 112 fő. Indiában 33,7 millió fertőzöttet és 447 751 halálos áldozatot tartanak számon, míg Brazíliában 21,4 millió fertőzöttről és 596 122 halálos áldozatról adtak számot.

A koronavírus-járvány egyre nagyobb problémát jelent Európában, terjedésének megakadályozása érdekében sorra hozhatják a szigorító intézkedéseket az országok.

Erőteljesen terjed a koronavírus-járvány a térségünkben is, Romániában rekordszámú fertőzöttet találtak, Horvátországban pedig szigorítást jelentettek be. Ukrajnában is gyorsan terjedésnek indult a vírus delta variánsa.

