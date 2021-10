Erdogan újabb húzása biztosan feldühíti majd Putyint

Török drónokat fog gyártani Ukrajna – jelentette be Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy konferencián.

„Volt néhány akadálya a projektnek, de mindegyik elhárult az útból” – írta Kuleba a megállapodásról Twitteren.

Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter Twitteren írt arról, hogy Ukrajnában járt, ahol „folyamatban van a kapcsolat megerősítése számos szektorban,” de nem említette meg konkrétan a dróngyárat.

Hozzátette: Törökország kiáll Ukrajna területi egysége mellett.

Szeptemberben Andrij Taran ukrán védelmi miniszter Haluk Bayraktarral, a török Bayraktar drónokat gyártó vállalat vezérigazgatójával találkozott, akivel szándéknyilatkozatot írt alá egy közös tréning- és karbantartóközpont létrehozásáról Ukrajnában.

Ukrajna korábban összesen körülbelül 50 Bayraktar TB2-es drón beszerzéséről állapodott meg a török Baykar vállalattal.

Mint ismert, Ukrajna jelenleg harcban áll az ország keleti részét uraló orosz szeparatistákkal, akiket a Kreml titokban támogat. Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin elnök viszonyára is kihathat a tranzakció, amely sokat romlott, miután az orosz-török érdekek Líbiában és Szíriában is ütközőponthoz jutottak. Korábban Erdogan elnök még az Egyesült Államokkal is összerúgta a port csak azért, hogy orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket vásárolhasson.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 10. Aggódik a török elnök az ukrán háborús fejlemények miatt és kész segíteni az országnak

(Al Jazeera nyomán)

Címlapkép: Mikhail Svetlov/Getty Images