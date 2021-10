Hatalmas botrányokat hozhat a 70 éves szürke eminenciás pere - Retteghet a spanyol gazdasági, politikai elit

Nem mindennapi persorozat indul el Spanyolországban, amelyről nem túlzás azt állítani, hogy egy éveken át működő, szinte már mélyállami struktúra működésének leleplezését szolgálja. Az ügy középpontjában egy 70 éves volt rendőr, José Manuel Villarejo áll,akinek befolyása állítólag a spanyol gazdasági és politikai elitet, sőt a monarchiát is behálózta. Most sokan attól tartanak a Politico kapcsolódó elemzése alapján, hogy Villarejo olyan dokumentumokat és hangfelvételeket hozhat nyilvánosságra, amelyek újabb botrányokat is kiválthatnak.