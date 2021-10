Megérkezett az EU javaslatcsomagja az északír protokoll módosítására

A javaslat szerint a jövőben akár 50 százalékkal is csökkenhet a vámügyintézés következtében megjelenő papírmunka volumene a Nagy-Britanniából Észak-Írországba érkező áruk vonatkozásában és 80 százalékkal csökkenthetik az élelmiszerek importjára vonatkozó ellenőrzéseket – írja a Reuters.

Az EU többek között enyhítene az élelmiszerek és húskészítmények Nagy-Britanniából Észak-Írországba történő szállításának rendelkezésein. Ennek jegyében különleges eljárás alá vonnák az áruk behozatalát, amelynek eredményeképpen a jövőben például 100 termék egyidejű behozatala esetén elegendő lenne az összes termékre egyetlen egészségügyi tanúsítvány felmutatása az eddig gyakorlat helyett, amely minden egyes termékre külön engedélyt írt elő.

A kevesebb ellenőrzés fejében az EU erősebb piaci felügyeletet kér arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó áruk csak Észak-Írországba érkeznek.

Az Észak-Írországba Nagy-Britanniából áramló termékek jelenleg kemény vámügyintézésnek eshetnek alá, amely alól csak az északír kiskereskedők és kisebb méretű gyártók importja képvisel kivételt.

A mostani terv szerint ezt a kivételszabályt terjesztenék ki nagyobb gyártókra és a Nagy-Britanniában működő szolgáltatókra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben egy északír autókereskedőnek a Nagy-Britanniából behozott alkatrészek esetében elegendő lenne a vonatkozó számlán szereplő összeget, valamint a tranzakcióban részt vevő feleket bejelenteni vámügyintézés céljából.

Az EU abban bízik, hogy ezzel felére csökkenthető a fentiek kapcsán felmerülő ellenőrzések száma.

A gyógyszeripar területén is lényeges javaslatokat fogalmazott meg az EU. A jelenlegi szabályok szerint az Észak-Írországba érkező gyógyszerek esetében is követni kell az uniós előírásokat. Az Észak-Írországban kapható gyógyszerek jelentős része azonban Nagy-Britanniából érkezik és a britek szerint az infrastruktúra áttelepítése megnehezítheti a gyógyszerek áramlását Észak-Írországba is.

Az új javaslat szerint a szabályozói feladatok a jövőben maradhatnának Nagy-Britanniában, így nem lesz szükség a vonatkozó feladatok Észak-Írországba történő áttelepítésére.

Az EU továbbá szorgalmazza az információcsere erősítését az északír és az uniós hatóságok között.

Az EU és a britek között az északír-protokoll miatt alakult ki nézeteltérés: az Egyesült Királyság a kilépéskor vállalta, hogy az ír-északír határ szabad átjárhatósága érdekében már Nagy-Britannia és az Ír-sziget között ellenőrizni fogja az áruforgalmat, de facto két külön vámterületre osztva az országot.

A britekre nézve rendkívül hátrányos lépést viszont a kormány nem hajtotta végre, megszegve ezzel a kilépési megállapodást, ma pedig kiderült, hogy valójában soha nem is állt szándékukban azt végrehajtani. Az elmúlt hetekben pedig azzal fenyegetőzött Boris Johnson kormánya, hogyha nem tárgyalják újra az Északír-protokollt, akkor egyszerűen felmondja azt, ezzel pedig szabadon áramlanának a brit termékek az EU-ba.

