Háborúra készül Kína? Megszólalt Vlagyimir Putyin is

Hszi Csinping kínai elnök a múlt héten arról beszélt, hogy újra szeretné egyesíteni Kínát, ami azt jelenti, hogy Peking uralma alá hajtaná a de facto független országként működő Tajvant is. Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy látja, hogy Hszi elnöknek céljai elérése végett nincs szüksége katonai erő alkalmazására.

„Szerintem Kínának nem kell erőszakot alkalmaznia. Kína egy nagy és erős gazdaság, vásárlóerő-paritást vizsgálva pedig Kína a legnagyobb gazdaság a világon, megelőzve az Egyesült Államokat. Ennek a gazdasági erőnek a használatával Kína el tudja érni a nemzeti céljait. Én nem látok veszélyeket” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a CNBC-nek.

Több politikai vezető úgy véli, Kína hamarosan katonai akciót hajthat végre Tajvan ellen:

Az orosz vezető beszélt a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tengerről is, mely térséget Kína magának követeli. Oroszország semleges álláspontot képvisel a vitában, Putyin elnök most is ezt a véleményt ismertette.

„Tárgyalási folyamatokkal kell megoldani a vitás kérdéseket és erre van még kihasználatlan potenciál” – mondta az orosz elnök semlegesen.

Címlapkép: Getty Images