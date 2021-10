Bill Clinton fertőzést kapott, kórházba került

Clinton szóvivője, Angel Urena a Twitteren azt írta, Clintont a Kaliforniai Egyetem Irvine Egészségügyi Központjába szállították egy hangsúlyozottan nem koronavírusos fertőzés miatt.

„Javulóban van, jó hangulatban, és hihetetlenül hálás az orvosoknak, a nővéreknek és a személyzetnek, akik kiváló ellátást biztosítottak számára” – írta a szóvivő, hozzátéve,

fent van, viccelődik, és elbűvöli a kórház személyzetét.

A 75 éves Clintonnál vérmérgezést diagnosztizáltak, ami orvosai szerint húgyúti fertőzésként indult – jelentette a CNN a volt elnök orvosait idézve.

Clinton – aki intenzív osztályra is került – megfigyelésre továbbra is kórházban marad, de a szervezete jól reagál az antibiotikumos kezelésre. A volt elnököt többször kezelték szívpanaszokkal, koszorúérműtétje is volt, de a jelenlegi fertőzése nincs kapcsolatban ezekkel.

Bill Clinton a Demokrata Párt képviseletében 1993 és 2001 között volt az Egyesült Államok 42. elnöke.

