Putyin barátja elvenné Gorbacsov Nobel-díját

Vjacseszlav Vologyin korábban Joe Bidennel szemben védte meg Vlagyimir Putyint, amikor az amerikai elnök lelketlen gyilkosnak nevezte Oroszország vezetőjét. Az orosz törvényhozás alsóházának elnöke most a Szovjetunió utolsó vezetője, Mihail Gorbacsov Nobel-békedíját vitatta.

Vologyint nemrég választottak meg ismét az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma elnökének. A politikus Telegram-bejegyezésében fejtette ki véleményét, miszerint a Nobel-békedíjat lejáratták azzal, hogy olyan politikusoknak ítélték oda, akik nem akadályozták meg országuk széthullását, illetve háborúkat és konfliktusokat robbantottak ki.

Vologyin szerint csak úgy lehetne helyreállítani a békedíjba vetett bizalmat, hogy elveszik azoktól, akik nem szolgáltak rá.

A visszavonási mechanizmus kapcsán megjegyezte, hogy míg az alaptudományokért kiosztott Nobel-díjak esetében valódi eredményeket jutalmaznak, a Nobel-békedíjasok értékelésére ma már annak ellenére sincsenek egyértelmű kritériumok, hogy azokat maga Alfred Nobel nevezte meg a végrendeletében: a nemzetek összefogásához való hozzájárulás, az állandó hadseregek felszámolása vagy csökkentése, a békekezdeményezések kidolgozása.

Vologyin ezért kifogásolta, hogy korábban a díjat a volt szovjet elnöknek, Mihail Gorbacsovnak is odaítélték, akinek kormányzása

a népek megosztottságát, a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófáját, a Szovjetunió felbomlását hozta magával.

Az orosz politikus azt is kiemelte, hogy a díjazottak között van Aung Szan Szú Kji mianmari politikus, akinek kormányát a muszlim rohingyák ellen elkövetett népirtással vádolták meg, valamint Barack Obama volt amerikai elnök is, akinek kormányzása idején az arab tavasz és a szíriai konfliktus is kirobbant.

Idén a Nobel-békedíj egyik jutalmazottja Dmitrij Muratov orosz újságíró volt, aki szerint a bebörtönzött orosz politikusnak, Alekszej Navalnijnak kellett volna megkapnia a díjat.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images