Koronavírus: Csehország szigorít

Megszigorította a járvány elleni óvintézkedéseket a cseh kormány.

Hétfővel kezdődően újra kötelező lesz a FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése minden zárt helyen, beleértve a munkahelyeket is. Ez érvényes a tömegrendezvényekre is, függetlenül a résztvevők számától. November elsejétől pedig csak azok látogathatják a vendéglőket, akik be vannak oltva, illetve bizonyítani tudják, hogy már túlestek a Covid-19 betegségen, és megfelelő ellenanyagokkal rendelkeznek. Ezt a vendéglők személyzete fogja ellenőrizni - olvasható a szerda esti rendkívüli kormányülés után kiadott közleményben. Jelenleg a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökben és üzletekben kötelező.

Újdonság, hogy november elsejétől megszűnnek az ingyenes tesztek a lakosság számára. Eddig minden cseh állampolgár havonta 4 antigéntesztet és két PCR-tesztet végeztethetett el ingyenesen. Novembertől az ingyenes tesztre csak a 18 éven aluliak, a beoltott személyek, illetve azok lesznek jogosultak, akik valamely ok miatt nem oltathatják be magukat.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint Csehországban az utóbbi időben rendkívüli módon megromlott a koronavírus-járványhelyzet, ezért az egészségügyi minisztériumnak erre már reagálnia kell. Míg a korábbi hetekben a "realista forgatókönyv" szerint alakult a koronavírus-járvány, most már

a "legkockázatosabb forgatókönyv" lépett életbe - mutatott rá a tárcavezető.

Az egészségügyi tárca kimutatása szerint szerdán 3276 új fertőzést mutattak ki a szűrések, ami több mint a duplája az egy héttel ezelőtti adatnak. Legutóbb április 20-án volt ilyen magas a napi új fertőzések száma. Kórházi kezelésre jelenleg 726 személy szorul, ami kétharmaddal több, mint egy hete, és május közepe óta a legmagasabb szám. Súlyos állapotban mintegy száz beteg van. Az utóbbi hét napban több mint félszázan haltak meg a Covid-19 szövődményeiben, míg egész szeptemberben az elhunytak száma 41 volt.

A 10,7 millió lakosú Csehországban eddig 6,04 millió ember kapta meg az oltás mindkét adagját, 102 872-en pedig az első dózist. A járvány tavaly márciusi megjelenése óta összesen 30 587 személy halt meg a Covid-19 szövődményeiben.

Címlapkép: A koronavírus-járvány miatt védőruhát viselő választási tag tartja az urnát egy szavazó autósnak Prágában 2021. október 6-án, két nappal a cseh parlamenti választások megkezdése előtt. A járvány miatt karanténban lévő polgárok autósoknak kialakított szavazóhelyeken adhatják le voksukat a választások hivatalos kezdete előtt. Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek