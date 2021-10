Koronavírusos lett a baloldali pártelnök, nem jelent meg a brit Parlamentben

Keir Starmer hiányzott az alsóházból, amikor a hagyományos szerdai PMQ mellett a 2021-es költségvetés került megvitatásra a Parlamentben.

A házelnök elárulta, hogy a Munkáspárt vezetőjének koronavírus-tesztje pozitív lett, ezért maradt távol a vitától. Keir Starmer önkéntes karanténba vonult, amely már ötödik alkalommal fordul elő a politikussal – írja a brit Guardian.

A miniszterelnöki kérdések alatt Ed Miliband, a Munkáspárt korábbi elnöke és miniszterelnök-jelöltje helyettesítette Starmert.

Miliband 2010 és 2015 között vezette a pártot, majd a súlyos vereséget jelentő parlamenti választás után lemondott. A 2015-ös választáson Miliband és a Munkáspárt a David Cameron által irányított Konzervatív Párttal szemben maradt alul, amelynek egyik fő ígérete a Brexit-népszavazás kiírása volt.

A helyettesítés kérdése gyorsan eldőlt, mivel közeledik glasgow-i COP26 klímacsúcs, amely az árnyékkormány üzleti ügyek tárcavezetőjének feladatkörébe tartozik.

Ed volt a logikus választás.

– mondta egy Starmerhez közel álló forrás.

Miliband jó hangulatban, viccelődve kezdte a vitát:

Csakúgy, mint a régi időkben. Megnyugtathatom a Házat, ez csak egy alkalomra szól.

Bár a PMQ-n Miliband állt Boris Johnson miniszterelnökkel szemben, a költségvetésről szóló vitán Rachel Reeves árnyékkancellár képviselte az ellenzéki álláspontot, mivel Angela Rayner, a Munkáspárt helyettes vezetője jelenleg gyászszabadságon van.

Annak ellenére, hogy elszigetelte magát, Starmer a mai nap folyamán Twitteren írt a kormány költségvetéséről.

The Budget must take the pressure off working people.With costs growing and inflation rising, Labour would cut VAT on domestic energy bills immediately for 6 months.Unlike the Tories, we wouldn’t hike taxes on working people and we'd ensure online giants pay their fair share.