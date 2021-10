Oltatlan magyarok százezrei kényszerülhetnek oltásra a következő hetekben a kormány friss döntése után

A magyar kormány a héten lehetővé tette, hogy a munkáltatók kötelezővé tegyék a koronavírus elleni oltást az alkalmazottaiknak. A lépésre azért volt szükség, mert az átoltottság látványosan megrekedt Magyarországon. A magyar szabályozás hasonló az amerikaihoz, és ha az átoltottságra gyakorolt hatása is olyan lesz, akkor jó okunk van bízni benne, hogy jelentős mértékben fog nőni a magyar átoltottság. A negyedik járványhullámot viszont már ezzel sem biztos, hogy átvészeljük súlyos lefolyás nélkül, ugyanis már javában benne vagyunk a felfutásban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap jelentette be, hogy Magyarországon lehetővé teszik a munkaadók számára, hogy kötelezzék alkalmazottaikat az oltás felvételére és bár a miniszter nem mondta ki explicite, de utalt rá, hogy a közszféra alkalmazottai számára kötelezővé teszik azt. Ha a munkavállaló a kötelezés ellenére nem él az oltással, akkor 12 hónapra fizetés nélküli szabadságra küldhető, majd fel is függeszthető. A döntéssel a látványosan lelassult átoltottságot akarja növelni a kormány, amely a felfutó járványhullám mellett indokolt lépésnek tekinthető.

A kényszeroltásnak nem is ez az első lépcsője Magyarországon, az egészségügyi dolgozók számára már kötelezővé tették az oltás felvételét. A magyar lépés nemzetközi összehasonlításban szigorúnak tekinthető, de egyáltalán nem kirívó: Olaszországban például egyenesen kötelezővé tették az oltást a munkavállalás feltételekét, de több más országot is említhetnénk.

A leginkább azonban az Egyesült Államokhoz hasonlítható a szabályozás.

Az USA-ban lépcsőzetesen léptek a kötelező oltások útjára. Decemberben Joe Biden elnök még arról beszélt, hogy nem lesz kötelező az oltás, miután azonban az átoltottság 50% környékén megakadt, a járványhullám pedig felfutott, az országban egyre erőteljesebben elmozdult a vezetés a kötelező oltások irányába.

Elfogyott a türelmünk

- mondta Joe Biden, aki egyébként többször is keményen kritizálta az oltatlanokat, akik veszélyeztetik az oltott többséget (alighanem ennek is köszönhető, hogy az elnök támogatottsága zuhan). Az amerikai rendszer annyiból más, hogy ott föderális berendezkedésről beszélünk, és nem egyértelmű, hogy mely területeken rendelhet el a szövetségi állam kötelező oltásokat, és hol számít az tagállami hatáskörnek. Az intézkedéseket ma is vita övezi, és nemcsak tagállamonként, de tagállamon belül intézményenként is eltérő a szabályozás (sőt, míg egyes tagállamokban kvázi kötelező az oltás, más – főleg republikánus tagállamokban – kormányzati szinten tiltották meg a kötelező oltás elrendelését). Az amerikai kötelező oltás bevezetésének az alábbiak voltak a legfontosabb lépcsői:

legelőször csak nagyon elszigetelt intézkedések voltak. Júniusban egyes egyetemek és kórházak jelentették be, hogy munkavállalóik (az egyetemek esetén tanulóik is) csak az oltás felvétele után dolgozhatnak. Erre az intézkedésre egy szövetségi törvény adott nekik lehetőséget.

egyes egyetemek és kórházak jelentették be, hogy munkavállalóik (az egyetemek esetén tanulóik is) csak az oltás felvétele után dolgozhatnak. Erre az intézkedésre egy szövetségi törvény adott nekik lehetőséget. Júniusban még San Francisco önkormányzata is elrendelte a közszféra alkalmazottainak a kötelező oltást (ebbe beletartoztak a rendvédelmi szervek dolgozói is), ez több tízezer embert érintett akkor.

még San Francisco önkormányzata is elrendelte a közszféra alkalmazottainak a kötelező oltást (ebbe beletartoztak a rendvédelmi szervek dolgozói is), ez több tízezer embert érintett akkor. Július 26-án már egész Californiában kötelező volt az oltás a közalkalmazottak számára és az egészségügyi dolgozóknak. A legnépesebb tagállamban döntés nagyjából 1-1,2 millió addig nem oltott embert állított döntés elé: vagy beoltja magát, vagy rendszeresen tesztel, vagy elbúcsúzhat az állásától. Erre szintén egy szövetségi törvény adott lehetőséget.

már egész Californiában kötelező volt az oltás a közalkalmazottak számára és az egészségügyi dolgozóknak. A legnépesebb tagállamban döntés nagyjából 1-1,2 millió addig nem oltott embert állított döntés elé: vagy beoltja magát, vagy rendszeresen tesztel, vagy elbúcsúzhat az állásától. Erre szintén egy szövetségi törvény adott lehetőséget. Július 28-án egy újabb népes tagállam, New York rendelte el a kötelező oltásokat a közszféra és az egészségügy alkalmazottainak. A döntés hatályba lépése komoly viharokat okozott, a new york-i kórházak működése veszélybe került, mert a kórházi dolgozók jelentős része nem élt az oltási kötelezettséggel.

egy újabb népes tagállam, New York rendelte el a kötelező oltásokat a közszféra és az egészségügy alkalmazottainak. A döntés hatályba lépése komoly viharokat okozott, a new york-i kórházak működése veszélybe került, mert a kórházi dolgozók jelentős része nem élt az oltási kötelezettséggel. Július és augusztus folyamán a californiai és new york-i döntést számos más (főleg demokrata vezetésű) tagállam követte, azaz az oltási kötelezettség alá tartozó munkavállalók köre százezrével növekedett a hónap folyamán.

a californiai és new york-i döntést számos más (főleg demokrata vezetésű) tagállam követte, azaz az oltási kötelezettség alá tartozó munkavállalók köre százezrével növekedett a hónap folyamán. A következő mérföldkő augusztus 25. volt, amikor szövetségi szintű döntésre került sor: a kormány elrendelte a hadsereg tagjainak beoltását. Az addig a pontig oltatlan katonák száma nagyjából 700-800 ezerre tehető, ennyi embert érintett tehát az új döntés.

volt, amikor szövetségi szintű döntésre került sor: a kormány elrendelte a hadsereg tagjainak beoltását. Az addig a pontig oltatlan katonák száma nagyjából 700-800 ezerre tehető, ennyi embert érintett tehát az új döntés. A legradiálisabb döntést viszont szeptember 10-én hozta meg a szövetségi kormány, amikor a 100 főnél nagyobb vállalatokban dolgozók számára tette kötelezővé az oltást vagy a rendszeres tesztelést. Ez 80 millió embert érintett. Emellé a kormány 17 millió szövetségi közalkalmazott és egészségügyi dolgozó számára tette kötelezővé az oltást oly módon, hogy azok még rendszeres teszttel sem válthatják ki az oltási kötelezettséget.

Mint ahogy az látszik, júniustól kezdve tízezrével, majd a nyár folyamán lépcsőzetesen százezrével nőtt azok köre, akiknek kötelezően fel kell venniük az oltást, szeptember közepe óta pedig több tízmilliós számról beszélünk.

Magyar szempontból a legfontosabb tanulsága az amerikai oltási kötelezettségnek, hogy szignifikáns mértékben sikerült növelni vele az átoltottságot.

Ha megnézzük a naponta beadott oltások számát, egyértelműen látszik, hogy júliusban, amikor elkezdték a tagállamok, egyes intézmények és önkormányzatok kötelezővé tenni az oltást, az addig markánsan csökkenő görbe megtört, majd növekedésnek indult.

A teljes átoltottságon pedig azt látjuk, hogy az 50% körüli átoltottságról, ahol az átoltottság hosszú időre megakadt, a nyár folyamán ütemes emelkedéssel megindult az átoltottság növekedése, ma pedig már 60% felett jár az oltottak száma az Egyesült Államokban.

Azaz nagyjából két hónap alatt az oltás részlegesen kötelezővé tételével több mint 10%-ponttal nőtt az átoltottság.

Az Oxfordi Egyetem alábbi, interaktív ábráján láthatjuk, hogyan alakult az átoltottság az Egyesült Államokban (az időbeli változását az ábra a bal alsó sarkában levő gombbal tudjuk megtekinteni). Érdemes megfigyelni a nyár eleji megtorpanást, majd a nyár végi gyorsulást.

Természetesen a kicsivel 60% feletti átoltottság még mindig alacsony ahhoz, hogy érdemben megfékezze a járvány terjedését, ahogy azt Magyarországon is látjuk, és a magyar szabályozás is már akkor érhet majd be, amikor már bőven benne leszünk a negyedik hullám sűrűjében. Azt is fontos elmondani, hogy az amerikai szabályozás szigorúbb, mint a magyar, mert széles körben nemcsak a kötelező oltás lehetősége áll fenn, hanem a munkaadóknak nincs mérlegelési lehetősége, nem kizárt, hogy hamarosan itthon is ez lesz. Karácsony Gergely főpolgármester már tárgyal a szakszervezetekkel, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (aki először vetette fel a Portfolio-nak adott nyilatkozatában a most bevezett intézkedés szükségességét) pedig explicite előírt kötelező oltásokat sürget.

A jelenlegi dinamikából és a szeptemberben élesedő, jelenleg is érvényben levő szabályozásból arra következtethetünk, hogy az amerikai átoltottság továbbra is fokozatosan növekedni fog. A magyar példa pedig azt mutatja, hogy egyre több ország lép a kötelező oltások útjára, és a felfutó negyedik járványhullám idején nem lenne meglepő, ha a világban általánossá válna a kötelező koronavírus elleni védőoltás, mint ahogy számos más oltás is. Az amerikai döntés mögött például az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinája már általános engedélyt kapott, azaz nemcsak vészhelyzeti alkalmazhatósággal bír.

