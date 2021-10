Erdogannal tárgyalt Joe Biden

A két ország kapcsolatait megterhelő nézeteltérések hatékony kezelésének szándékáról beszélt Joe Biden amerikai elnök Recep Tayyip Erdogan török államfőnek vasárnap Rómában a G-20 csúcstalálkozó keretében tarott mintegy hetvenperces találkozójukon, amelyen az amerikai elnöke felvetette az F-16-os vadászgépek Törökország által vásárlásának a kérdését és emberi jogi problémákat is.

Megerősítve a két ország közötti védelmi együttműködést, Biden közölte, hogy a török kérésnek az F16-osok vásárlásáról keresztül kell mennie egy folyamaton az Egyesült Államokban. Megjegyezve Törökország fontosságát NATO-szövetségesként, az amerikai elnök hangot adott azoknak az amerikai aggodalmaknak, hogy Törökország Sz-400-as orosz légvédelmi rakétarendszert szerzett be - közölte a Fehér Ház.

Biden elnök hangsúlyozta egyben az erős demokratikus intézmények, az emberi jogok, a jogrend tiszteletben tartásának a fontosságát a béke és a jólét szempontjából - tették hozzá.

Az F-16-is vadászgépek vásárlását amerikai kongresszusi képviselők ellenzik amiatt, hogy Ankara orosz rakétarendszert vásárolt.

Törökország 2019-ben Sz-400-as légvédelmi rendszereket szerzett be Oroszországtól. A török-orosz ügyletet az Egyesült Államok élesen bírálta, és válaszul kizárta Ankarát az F-35-ös vadászgép fejlesztési programjából, felfüggesztette a harci repülőgép eladását is Ankarának, illetve további szankciókat is kilátásba helyezett. Washington idén F-16-os vadászgépek eladását ajánlotta fel az F-35-ösök helyett Törökországnak.

Címlapkép: Shutterstock