Kemény élet vár az oltatlanokra az egyik legnagyobb német tartományban

Kitilthatják az oltatlanokat Bajorországban a zárt térben tartott rendezvényekről, ha tovább emelkedik a koronavírus-járvány negyedik hulláma - jelentették be szerdán Münchenben a német tartomány kormányának rendkívüli ülése után.

Markus Söder miniszterelnök kiemelte, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) "teljes erővel visszatért", ezért "nehéz tél" vár a tartományra, ha nem emelkedik jelentősen az egyelőre nagyjából kétharmados - 64,6 százalékos - átoltottság.

A negyedik hullám különösen súlyos helyzetet idézett elő, ezt mutatja, hogy a 25 németországi járványgóc közül 16 Bajorországban van. Ezért megszigorítják a fertőzésvédelmi előírásokat. Elrendelik egyebek mellett a kötelező maszkviselést az iskolákban, és bevezetik azt is, hogy

csakis a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek vehetnek részt zárt térben tartott rendezvényeken,

ha az intenzív osztályon kezelt fertőzöttek száma 600 fölé emelkedik - ismertette a kormányfő. A szerdai adatok szerint 459 intenzív ágyat foglalnak el SARS-CoV-2 okozta betegségben (Covid-19) szenvedők. Számuk 30,4 százalékkal emelkedett az egy héttel korábbi 352-höz képest.

Markus Söder hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány átalakult, immár "az oltatlanok járványa". Ezt mutatja, hogy a kórházba kerülők több mint 90 százaléka nem rendelkezik a Covid-19 elleni védőoltással, a járványhelyzet pedig azokban a térségekben a legsúlyosabb, amelyekben különösen alacsony az átoltottság.

A bajorországi kórházakban a helyzet "nagyon feszült", a gócpontokban pedig egyenesen "drámai" - mondta Markus Söder.

Vannak olyan kórházak is, amelyekben már egyetlen ágy sem szabad.

A járvány erősödése így veszélyezteti a többi beteg ellátását - fejtette ki a tartományi miniszterelnök, aláhúzva: mindent meg kell tenni azért, hogy ne kényszerüljenek például a szívbetegek vagy a daganatos betegségben szenvedők sürgősen szükséges műtétjeinek elhalasztására.

Kiemelte, hogy a teljes oltással rendelkezőknek a harmadik adagot, az emlékeztető oltást is be kell adatniuk, és ennek országosan egységes gyakorlattá kell válnia. Mint mondta, az izraeli oltási kampány példája azt mutatja, hogy a harmadik adag vakcina révén hatalmas eredményeket lehet elérni a járvány elleni küzdelemben. Egyben sürgette, hogy minél előbb folytassák a tartományi kormányfők és Angela Merkel kancellár közös értekezleteinek sorát, vagy találjanak ki más formát az egyeztetésre, mert elengedhetetlen, hogy egész Németországban egységes elvek alapján szervezzék a védekezést.

Nemcsak Münchenben sürgetik a harmadik oltás beadását

Ugyancsak szerdán Berlinben Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter és a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler közös tájékoztatóján szintén hangsúlyozta az emlékeztető oltás beadatásának fontosságát. Spahn szintén hivatkozott az izraeli példára, kiemelve, hogy ott a harmadik adag oltás révén sikerült megállítani a negyedik hullámot.

Eddig nagyjából kétmillióan kapták meg az emlékeztető oltást, és ez "túl kevés" - hangsúlyozta a miniszter. Azzal kapcsolatban, hogy az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - egyelőre csak a 70 éven felülieknek és a különösen veszélyeztetetteknek, például az ápolóknak javasolja a harmadik adag vakcinát, azt mondta, hogy nem érdemes tovább várni belföldi vizsgálati adatokra, hanem fel kell gyorsítani az emlékeztető oltások beadását.

Az európai uniós engedély megvan, oltóanyag is van bőven, a külföldi adatok pedig mind azt mutatják, hogy az emlékeztető oltás igen hasznos, ezért nincs ok a további késlekedésre - mondta miniszter. Arról is szólt, hogy a járványügyi védekezés szabályainak betartatásáért felelős tartományi kormányok is fokozhatnák az erőfeszítéseiket.

Ha az oltási bizonyítványomat egy nap alatt többször ellenőrzik Rómában, mint négy hét alatt Németországban, akkor van még tennivaló

- fogalmazott.

Lothar Wieler hangsúlyozta, hogy az oltás "nem csodaszer" és nem nyújt teljes védelmet a fertőzés és a Covid-19 ellen, ráadásul hatása az idő múlásával csökken, de így is a leghatékonyabb eszköz. Ezért fel kell gyorsítani az oltási kampányt, és az emlékeztető oltások beadását is.

A negyedik hullám eddig is "ijesztő számokat" produkált, a következő hetekben, hónapokban pedig "nagy szenvedést hoz és sok ember halálát okozza", ha nem próbálják meg minden lehetséges eszközzel - az oltással és a fertőzésvédelmi óvintézkedésekkel - megállítani - mondta az RKI vezetője.

Az intézet szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 20 398 fertőződést mutattak ki tesztekkel, a Covid-19-cel összefüggésben pedig 194 halálesetet regisztráltak. Az új esetekkel együtt 4 638 419 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust, a járvány tavaly kora tavaszi kezdete óta, a járvány halálos áldozatainak száma így 96 027-re emelkedett Németországban.

