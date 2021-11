Vlagyimir Putyin ismeri Európa Achilles-sarkát, és sokan attól félnek, hogy ezt ki is használja

Van egy régió Európán belül, amely nem sokszor kerül a figyelem középpontjába, azonban stratégiai jelentőségét nehéz lenne elvitatni. A Baltikum ugyanis egy olyan térség, amely kiemelt jelentőséggel bír mind a NATO, mind pedig Oroszország számára, ráadásul a balti államok az utóbbi években egyre inkább hangot adtak aggodalmuknak az orosz fenyegetés miatt. De mégis miként képes Oroszország a mai napig ilyen szintű hatást kiváltani a térség országaiból, amelyek már évtizedes viszonylatban tagjai a NATO-nak?

Egy stratégiai fontosságú régió

A Baltikum térsége stratégiai szempontból fontos terület a NATO és Oroszország számára egyaránt. Ez már csak történelmi tényezők alapján is megállapítható, hiszen az Észtországot, Lettországot és Litvániát magában foglaló országcsoport egészen 1991-ig a Szovjetunió szerves része volt. Ez azt jelenti, hogy még a kelet-európai csatlósállamokhoz képest is jóval kevesebb önállósággal rendelkezett.

Mivel ezen államok a szovjet birodalom részei voltak, ezért függetlenedésüket is sokkal nehezebb volt megemészteni Moszkvának,

nem beszélve arról, hogy idővel mindhárom ország csatlakozott a NATO-hoz, amely különösen kiverte a biztosítékot az oroszoknál, akiket felbőszített a gondolat, hogy a saját érdekszférájuknak tartott területen egy rivális katonai tömb erősödését kell végignézniük.

A Baltikum ráadásul földrajzi elhelyezkedéséből adódóan is igen nagy súllyal rendelkezik, hiszen elsőrangú összeköttetést biztosít Oroszország és Németország között, amely a kereskedelem mellett az orosz energiaexport tekintetében is jelentős szereppel bír, elég csak az Északi Áramlat-2 gázvezetékre gondolni.

Nem meglepő tehát a fentiek alapján, hogy a terület az utóbbi időben katonai villongások helyszíne volt. Idén júniusban például Észtország tiltakozott amiatt, hogy állítólag orosz felségjelzésű repülőgépek megsértették az ország légterét, ráadásul nem is egy alkalommal. Érkeztek azonban ehhez hasonló hírek a másik két balti államból, Lettországból és Litvániából is.

Repedések a társadalmon belül

A fenti hírek hallatán természetesen könnyen eszébe juthat az embernek Ukrajna esete, amelyet sokan az expanzív orosz politika fő kárvallottjaként emlegetnek az utóbbi évekből. De vajon mennyiben hasonlítható össze Ukrajna esete a Baltikum helyzetével?

Abból a szempontból biztosan, hogy az ukrajnai konfliktus vonatkozásában igen fontos szerephez jutott az Ukrajna területén élő, nagy számú orosz kisebbség. Elsősorban az őket ért állítólagos jogsértésekkel igyekezett az orosz fél legitimálni a Krím-félsziget annexióját, de a kelet-ukrajnai harcokat illetően is gyakran került említésre az, hogy mindez csupán az ott élő oroszajkú kisebbség védelmét szolgálta.

Ami a balti országokat illeti, ez az etnikai faktor egyáltalán nem mellékes tényező. Noha a Litvániában élő oroszajkú népesség aránya csupán 4,8 százalék, amely igen alacsonynak mondható, Észtország esetében már egy kimagasló 24 százalékos, míg Lettország tekintetében egy ennél nagyobb, 25,2 százalékos arányról beszélhetünk.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az orosz kisebbség nagyon is mérvadó részt képvisel legalább két balti ország népességén belül.

Külön érdemes szót ejteni arról, hogy az oroszajkú népesség milyen státusszal rendelkezik a társadalmon belül. Ezt egyrészt gazdasági, másrészt jogi oldalról is érdemes vizsgálni.

AMI A GAZDASÁGI SZEMPONTOKAT ILLETI, AZ OROSZAJKÚ KISEBBSÉGRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN ELMONDHATÓ, HOGY LEGINKÁBB A SZÓBAN FORGÓ ORSZÁGOK KEVÉSBÉ FEJLETT TÉRSÉGEIBEN ÉL.

Ezen leszakadó régiók és az egyes balti országok legtehetősebb térségei között akár 50 százalékos jövedelemkülönbség is megfigyelhető.

Ráadásul az oroszajkú kisebbség egyes tagjai még csak rendes állampolgársággal sem rendelkeznek, amely nagy mértékben csökkenti a jogaikat az adott országon belül. Ennek oka, hogy a balti államok függetlenedésekor Lettország és Észtország esetében is olyan döntés született, hogy csak azon személyek és leszármazottaik , részesülhetnek állampolgárságban, akik már az 1940-es szovjet megszállás előtt ott éltek.

Észtország esetében jelenleg 70 ezer ember él ilyen státuszban, ez pedig nagyban megnöveli a párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélyét.

A Kreml is kihasználja a helyzetet

Egy ilyen helyzet pedig az ukrán, vagy akár a 2008-as grúz példából is okulva kiváló lehetőséget biztosíthat a Kremlnek, hogy kihasználja a balti országok társadalmában keletkezett repedéseket, sokszor saját befolyásának növelése céljából.

Ennek érvényesítésére az orosz vezetés már a múltban is számos eszközt vett igénybe, amely egyrészt politikai, másrészt gazdasági nyomásgyakorlás formájában is megjelent.

Ebbe illeszkednek bele azon hírek is az utóbbi évekből, miszerint orosz háttérrel rendelkező hekkercsoportok idén márciusban kibertámadást intéztek litván közintézmények ellen. Emellett többen vélik úgy, hogy a Kreml aktívan vesz részt dezinformációs kampányok lefolytatásában, nem kis részben építve a balti államokban élő oroszajkú kisebbségre, saját céljainak érvényesítése érdekében.

A mai orosz külpolitikának már eleve igen erős sajátossága nemcsak az Orosz Föderáció határain belül élő, hanem a Szovjetunió más utódállamaiban lakó kisebbségek jogainak felkarolása és képviselete.

Oroszország fenyegető közelsége

A balti országok azonban a fent felsorolt tényezők mellett más szempontból is fenyegetve érzik magukat, annak ellenére, hogy a NATO tagjaiként, a katonai szövetség elméletileg garantálja védelmüket egy esetleges orosz agresszió esetén, amelyet a térségben állomásozó 35 ezer NATO-katona jelenléte is nyomatékosít.

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy Oroszország is komoly katonai potenciállal rendelkezik a régióban. Ennek legszembetűnőbb példája Kalinyingrád térsége, amely egy orosz enklávéként ékelődik be Lengyelország és Litvánia közé. Itt állomásozik ugyanis az orosz haditengerészet balti flottája, emellett a régió az orosz katonai arzenál egyik sarokköve, amely a legmodernebb haditechnológiával van felvértezve.

KOMOLY FEJTÖRÉST OKOZHAT TOVÁBBÁ A NATO ÉS A BALTI ORSZÁGOK SZÁMÁRA AZ ÚGYNEVEZETT SUWALKI-FOLYOSÓ, amely egy vékony sáv Kalanyingrád és a Kreml szövetségesének számító Fehéroroszország között.

Sokan ugyanis attól tartanak, hogy egy esetleges konfliktus esetén az orosz fél, vagy akár általa támogatott irreguláris erők könnyűszerrel elfoglalhatják a folyosót, elvágva és elszigetelve ezzel a balti államokat a kontinensen található szövetségeseiktől. Ez már csak azért is aggodalomra ad okot, mert Oroszország saját nyugati határán is igen fajsúlyos katonai erővel rendelkezik, amelyet a nyár folyamán Kelet-Ukrajna közelében tartott nagyszabású hadgyakorlat is jól illusztrált. Egyes becslések szerint Oroszország szükség esetén már pár nap alatt is akár 60 ezer katonát tudna mozgósítani a térségben.

EZ TERMÉSZETESEN NEM JELENTI AZT, HOGY VALÓS ESÉLY VAN EGY KOMOLYABB KONFLIKTUSRA, CSUPÁN AZT, HOGY MIND A NATO, MIND PEDIG OROSZORSZÁG NEHÉZ HELYZETBEN VAN.

Éppen ezért mindkét fél a továbbiakban is alapvetően a feszültség visszaszorításában érdekelt, amelyet azonban időnként megtörnek bizonyos katonai erődemonstrációk. A társadalmon belüli feszültségek, illetve a fentiekben kifejtett orosz katonai potenciál fényében azonban már korántsem lehet meglepő, hogy a balti országok miért érzik sok esetben fenyegetve magukat, annak ellenére, hogy mindhárman tagjai a világ jelenleg is legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak.

Címlapkép forrása: Vitaly Nevar\TASS via Getty Images