Erőszakos betöréstől tart Lengyelország - fegyveres erők terelnek tömegeket a határra

Bejárták a közösségi médiát azok a felvételek, miszerint jelentős embertömeg alakult ki a Kuznica Bialostocka határátkelőhely fehérorosz oldalán. Lengyelország szerint Fehéroroszország szervezetten szállítja az embereket a közös határra, hogy így helyezzen nyomást szomszédaira.

Egyes értesülések szerint azért alakult ki hirtelen ekkora tömeg mert elterjedt a hír a fehéroroszok körében, hogy Lengyelország a mai napon beengedi őket a területére. Fehéroroszországot az utóbbi hónapokban igen gyakran érte az a vád, hogy szervezetten szállítja az embereket a litván és a lengyel határra, hogy ezáltal gyakoroljon nyomást az említett országokra, illetve tágabb értelemben véve az Európai Unióra a Minszk ellen hozott szankciók miatt.

Az Európai Bizottság és Varsó szerint a migránsok áramlása Fehéroroszország hibrid hadviselésének egyik formája.

Look at what is happening on the border. A huge crowd of migrants is walking towards the Polish border. Bruzgi-Kuznica border crossing #Belarus — Hanna (Liubakova) November 8, 2021

A fehérorosz hatóságok eddig visszautasították a vádakat és azt állították, hogy a lengyelek azok, akik visszaszorítják az átkelni igyekvőket. Videófelvételek azonban arról árulkodnak, hogy a fehérorosz határőrség fegyveres egységei kutyákkal vonultak fel az út mellett, hogy az erdő felé tereljék az embereket, amely Lengyelország felé vezet.

It is reported that armed employees of the State Border Committee have lined up along the road with dogs and are driving the migrants towards the forest. This is in #Belarus — Hanna (Liubakova) November 8, 2021

A mostani felvételekre hivatkozva Piotr Wawrzyk lengyel külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Fehéroroszország komoly határmenti incidens előidézésére készül.

Feltehetően erőszakos határátlépés készül, a lengyel szervek helyzetarányosan fognak reagálni

– szögezte le.

A menetelő emberekről készült videofelvételt közzétette a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője, Stanislaw Zaryn is a Twitter közösségi portálon. A határról érkező információkat nagyon nyugtalanítónak nevezte.

The group of gathered in a large crowd by the Belarusians is comprised of mostly young men. The biggest attempt to date to enter by force has just begun. #migrants — Stanisław (Żaryn) November 8, 2021

Éppen megkezdődött az eddigi legnagyobb próbálkozás a Lengyelország területére való erőszakos bejutásra

- olvasható Zaryn bejegyzésében.

A fejlemények kapcsán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hétfő délutánra válságstábot hívott össze az illetékes miniszterek, valamint a belügyi és nemzetvédelmi tárca felügyeletével megbízott kormányfőhelyettes, Jaroslaw Kaczynski részvételével.

A lengyel határőrség az utóbbi hetekben naponta többszáz határsértési kísérletet regisztrált. Az év eleje óta több mint 30 ezer ilyen próbálkozást észleltek a lengyel-fehérorosz határon, ezen belül nagyobb csoportok kísérleteit is. A térségében szeptember óta rendkívüli állapot van érvényben.

