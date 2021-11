Hivatalosan is megalakult a tálib hadsereg, látványos felvonulást tartottak amerikai páncélosaikkal

Portfolio 2021. november 09. 09:29

Hivatalosan is megalakult a tálibok által irányított afgán haderő: a napokban megkezdte a működését az Afganisztán Iszlám Hadserege nevű formáció. A tálibok látványos felvonulást is tartottak többségében amerikai gyártmányú páncélos katonai járműveikkel, illetve megröptettek egy amerikai Black Hawk helikoptert is.