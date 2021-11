Kaczynski szerint hibrid háború zajlik, Lukasenka már inkább kerülné a konfliktust

A lengyel-fehérorosz határon hibrid háború zajlik, fegyveres konfliktus azonban jelenleg inkább nem várható - jelentette ki Jaroslaw Kaczynski lengyel kormányfőhelyettes, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság elnöke egy keddi rádióinterjúban. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök eközben kijelentette: el akarja kerülni, hogy a fehérorosz-lengyel határon kialakult migránsválság konfrontációhoz vezessen.

A hibrid háború már tart, fegyverhasználattal járó háború azonban jelenleg inkább nincs a láthatáron - válaszolt a fehérorosz határon kialakult helyzet kapcsán feltett kérdésre a nemzetvédelmi és belügyi tárcák felügyeletéért kormányfőhelyettesként felelős Kaczynski a közszolgálati rádió hírcsatornáján. Mint hozzátetette, az "inkább" kifejezést szándékosan használta.

Egy kiszámíthatatlan ellenféllel van dolgunk Lukasenka személyében, de nem úgy tűnik, hogy az eddigieknél többet merészelne

- fejtette ki Kaczynski.

Abban bízom, és azt hiszem, a rádióhallgatók is, hogy háború azért nem lesz

- jelentette ki.

A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók. A fehérorosz-lengyel határon a múlt hét elején éleződött ki a feszültség, azóta a lengyel becslések szerint 3-4 ezer migráns tartózkodik a határvonal mentén.

A külföldi állampolgárok az utóbbi napokban többször próbáltak tömegesen átjutni a határon, miközben a közelben lévő fehérorosz fegyveresek részéről egy sor provokáció is történt a lengyel határőrség jelentései szerint.

Hétfőn a múlt hét óta bezárt Kuznica Bialostocka határátkelő fehérorosz oldalára a fehérorosz fegyveresek kíséretében jelentős migránstömeg érkezett, a határátkelő lengyel oldalán megerősítették a rendvédelmi alakulatokat.

Kedd reggeli rendőrségi közlemény szerint az éjszaka nyugodtan telt a helyszínen. A közös határ más szakaszait illetően a határőrség szóvivője, Ewelina Szczepanska a PAP hírügynökséggel azt közölte: két helyen erőszakos, sikertelen határsértési kísérlet történt, összesen mintegy 150 migráns részvételével. Az incidensek során zöld lézersugarakkal vakították el a lengyel határőröket, a migránsok köveket, fadarabokat dobáltak, egy rendőr fejsérülést szenvedett.

Kedd reggel a lengyel államfői hivatal kötelékében működő Nemzetbiztonsági Irodában (BBN) újabb tanácskozás kezdődött Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki kormányfő, valamint az illetékes miniszterek részvételével.

Hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint napirenden szerepel az észak-atlanti szerződés 4. cikkelye esetleges alkalmazásának kérése is. Morawiecki szombaton tárgyalt két további érintett balti EU-tagország, Lettország és Litvánia miniszterelnökével.

A 4. cikkely szerint a NATO tagállamai tanácskoznak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint egyikük területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti. Lengyelország jelenleg is diplomáciai offenzívát folytat a Fehéroroszország határán fennálló helyzet kapcsán, a 4. cikkely alkalmazása nemzetközi viszonylatban is hivatalos szintre emelné a témát.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök eközben kijelentette: el akarja kerülni, hogy a fehérorosz-lengyel határon kialakult migránsválság konfrontációhoz vezessen.

Az államfő egy kormányülésen beszélt erről, szavait a BelTa állami hírügynökség idézte. Lukasenka hangoztatta:

Nem hagyhatjuk, hogy ez az úgynevezett probléma heves konfrontációhoz vezessen. Most az a legfontosabb, hogy megvédjük országunkat és népünket, és ne engedjük meg, hogy összecsapásokra kerüljön sor

- tette hozzá.

Lukasenka beszámolt arról, egy második telefonbeszélgetésre készül Angela Merkel német kancellárral annak érdekében, hogy véget vessenek a migránsválságnak az Európai Unióval közös határon. Mint mondta, a hétfői első telefonbeszélgetésük során Merkel időt kért arra, hogy más európai uniós országokkal megvitassa a válság megoldására tett minszki javaslatot - derült ki a BelTa jelentéséből.

Az államfő azt is mondta, bizonyíték van arra, hogy a lengyel határon fegyvereket próbálnak átadni a menekülteknek. "Számunkra most az a legfontosabb, hogy megvédjük országunkat és népünket, megakadályozzuk az összecsapásokat. Tudom, hogy már történtek kísérletek fegyverek szállítására a spontán migránstáborba. Még olyan provokációk is voltak, amelyek erőszakos konfliktushoz vezethetnek. Ezt semmilyen körülmények között nem szabad megengedni. Nem szabad hagyni, hogy ez az úgynevezett probléma heves konfrontációvá alakuljon" - fejtette ki a határon kialakult helyzetről tartott megbeszélésen a fehérorosz vezető, anélkül, hogy megnevezte volna azokat, akik szerinte fegyverekkel akarják ellátni a migránsokat.

