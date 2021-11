Észak-Koreában csempészáruként terjed a Squid Game: éjszaka, takaró alatt nézik a népszerű Netflix-sorozatot

A Netflix nézettségi csúcsokat döntő dél-koreai sorozata, amely magyarul a Nyerd meg az életed, angolul a Squid Game címet kapta, egyre jobban terjed Észak-Koreában, miután pendrive-okon és SD-kártyákon csempészték be az országba – írja az Insider

A Squid Game sztorija szerint pénzügyi nehézségekbe került emberek vesznek részt egy életre-halálra menő, hatkörös játékban, amelyben a főnyeremény mintegy 12,5 milliárd forintnyi dél-koreai von, ám aki kiesik a játékból, azt kivégzik. A játékosokat nem nevük, hanem kapott sorszámuk alapján azonosítják. A dél-koreai széria a Netflix eddigi legnépszerűbb sorozata, amely meglehetősen kritikus képet fest a dél-koreai társadalomról, amit Kim Dzsongun propagandistái igyekeznek is kihasználni az ellenséges testvérország lejáratására.

Annak ellenére, hogy Észak-Koreában börtönbüntetéssel is sújthatják azokat, akik dél-koreai kulturális termékeket fogyasztanak, a dél-koreai filmek vagy éppen a K-pop a csempészetnek köszönhetően terjednek a világtól elzárt diktatúrában is. A különböző tárolóeszközöket, mint a pendrive-okat és SD-kártyákat, hajókon keresztül csempészik be az országba.

Egy a Radio Free Asia által megkérdezett észak-koreai lakos azt mondta, különösen a játékban a 067-es számot viselő, Észak-Koreából menekült lány karaktere érdekli az észak-koreaiakat, aki a történet szerint öccsével együtt szökött el a diktatúrából, és az a célja, hogy anyját is kiszabadítsa onnan.

A meg nem nevezett helyi forrás azt is elmondta,

az észak-koreai fiatalok jellemzően éjszaka, titokban, a takaró alatt nézik a sorozatot hordozható Médialejátszókon.

A forrás szerint az észak-koreaiak inkább saját valóságuk tükörképét látják a sorozatban, mert tudják, hogy őket is bármelyik pillanatban kivégezhetik, ha a kormány úgy dönt, hogy példát statuál velük, mert túl sokat keresnek, miközben a kormánytisztviselők továbbra is annyi pénzt keresnek, amennyit csak lehetséges.

