Koronavírus: Szlávik János szerint Rusvai Miklós meglátása nem helyes

Korábban Rusvai Miklós virológus úgy nyilatkozott, előbb-utóbb mindenki át fog esni a koronavírus-fertőzésen, és ezt nem nagyon lehet elkerülni. Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa a TV2 reggeli adásában reagált Rusvai meglátására: Szlávik szerint nem túl jó dolog átesni a fertőzésen.

Szlávik a TV2 reggeli műsorában reagált Rusvai nézeteire, és elmondta az ezzel kapcsolatos saját véleményét a negyedik hullám tetőzésének közelében - szúrta ki a Liner. „Rusvai doktor izgalmas dolgokat tud mondani, de nem feltétlenül így van.” - mondta Szlávik, aki hozzátette:

„Látni kell azt, hogy nem jó ezen a betegségen átesni. Tehát nem lehet az a cél, hogy mindenki elkapja, és mindenki beteg legyen, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ennek a vírusnak vannak hosszú távú mellékhatásai.”

A delta variánst hozta fel példának, amely jelenleg több országban is komoly gondot okoz, és Magyarországon is ez a variáns robbantotta be a negyedik hullámot, főleg az alacsony átoltottság miatt. Szlávik elmondása szerint a delta variáns esetében akár 25%-ban az emberek hónapokig szenvednek valamilyen poszt-covid tünettől (fejfájástól, köhögéstől, gyengeségtől stb).

Vannak bizonyos betegségek, amiken jobb átesni, de Szlávik szerint a koronavírus nem tartozik ezek közé.

Azt Szlávik is elismerte, hogy nagyon nehéz kikerülni a fertőzést, ám oltottként messze jobb esélyekkel vesszük fel ellene a harcot. „Sokkal jobb ezt megelőzni! Vannak olyan betegségek, amiken jobb átesni, mert örökre, akár örök életre tartó védettséget kapunk, a koronavírus az nem ilyen sajnos.” – tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images